Et hop, on boucle la boucle avec GIGABYTE (parce qu'on ne va pas vraiment l'intention de s'attarder sur des constructeurs mineurs peu représentés en France, comme Biostar par exemple), après avoir visité tour à tour ASRock, MSI et ASUS, histoire de voir où chacun en était avec le suivi de ses cartes mères et la publication des BIOS embarquant les derniers AGESA d'AMD. Sur le chemin, on a donc constaté un accompagnement plus que correct, de la part des 4 constructeurs les plus référencés dans nos contrées. Certes, l'un aura parfois été plus rapide, un autre moins, mais peut-être un poil plus efficace dans sa démarche. Dans l'ensemble, les catalogues X570 et B550 ont été très bien servis, avec chaque référence aujourd'hui sur un pied d'égalité en matière d'AGESA, sauf chez ASRock où persiste un petit mélange d'AGESA 1.1.0.0 Patch C et D.

C'est très propre aussi pour les catalogues X470 et B450, pour lesquels, on le rappelle, la consigne d'AMD au constructeur est de livrer au moins un BIOS bêta apportant la compatibilité avec les Ryzen 5000 d'ici janvier 2021. Heureusement, il n'y a que chez MSI que l'on trouve encore de l'AGESA 1.0.0.6 ou de l'AGESA 1.1.0.0 premier du nom, mais ça ne devrait pas trop durer. Chez ASRock, GIGABYTE et ASUS, toutes les cartes mères peuvent désormais se mettre à jour vers le dernier AGESA d'AMD. En tout cas, on ne peut qu'apprécier la proactivité des constructeurs pour permettre rapidement la compatibilité avec Zen 3, ou encore le Smart Access Memory Resize BAR, y compris sur les plus petits modèles de leurs gammes. Pour l'anecdote, GIGABYTE avait été le premier sur ce coup. Bref, on ce qui le concerne, à ce jour toutes ses cartes mères sont à la même enseigne, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Le suffixe derrière le numéro Fxx du BIOS indique qu'il s'agit bien d'une version bêta. Sans surprise, pas de l'ombre d'une compatibilité Ryzen 5000 pour la série 300 de la marque, comme ailleurs.

Et voilà, maintenant vous savez tout ! Il ne manque maintenant plus que des Ryzen 5000 en stock et à des prix MSRP, et puis des thunes pour s'offrir tout ça...

Tout pour les cartes mères de GIGABYTE, c'est ici

GIGABYTE- chipsetS 500 17 x570 21 B550 7 A520 Date Derniere version BIOS Quoi dedans X570 AORUS Master Rev 1.0/1.1/1.2 03/12 F31o AMD AGESA ComboV2 1.1.0.0 Patch D Optimisation des performances avec Ryzen 5000 Activation option ReSize BAR pour SAM Amélioration de la stabilité de connection USB 2.0 pour le hub X570 AORUS ULTRA Rev 1.0/1.1/1.2 X570 AORUS EXTREME Rev 1.0/1.1 X570 AORUS PRO (+WIFI) Rev 1.0/1.1/1.2 X570 AORUS ELITE Rev 1.1/1.x X570 I AORUS ELITE X570 Gaming X Rev 1.0/1.1 X570 UD Rev 1.0/1.1 B550 AORUS PRO (+ V2 et AX) F11n B550M DS3H AC B550M AORUS Pro-P B550 AORUS Elite (+ V2 et AX) B550 Gaming X (+ V2) B550 Vision D B550 AORUS Master B550 AORUS Pro (+AC) B550M S2H B550M Gaming B550M H B550I AORUS Pro AX B550M DS3H AC F11o A520 AORUS Elite F11n A520M Aorus Elite A520i AC A520M DS3H (+AC) A520M H A520M S2H NOTE AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.0.8.0 = Support Ryzen 5000 AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 = Optimisation de la compatibilité Renoir et Ryzen 5000 AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 Patch C = amélioration stabilité et compatibilite mémoire AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 Patch D = Support Resizable BAR (Smart Access Memory, SAM)