Quand on pense serveur, on pense forcément aux plus connus du grand public, AMD et Intel. Mais c'est oublier qu'il y a d'autres acteurs dont Ampere avec sa "récente" série Altra. Ce sont de gros engins, ARM64, et qui sont donc pensés pour offrir de bonnes performances tout en consommant le moins possible, mais comme les deux grands ont quand même des monstres de calcul, le compromis est difficile à obtenir entre ces deux paramètres. On ne parle pas non plus du suivi et de l'assistance qui nécessitent des infrastructures solides et disponibles. Toujours est-il que le CPU Altra Q80-33 représente le haut de la gamme chez Ampere, et il a des arguments à faire valoir. 8 coeurs, une fréquence de 3.3 GHz, 128 lignes PCIe, TDP 250W, octocanal DDR4 3200, et un tarif de 4050$.

Il a été testé seul et en paire, sur des tas de tests très ciblés serveurs. En face, il avait le Xeon Platinum 8280 à 28c/56t, pédalant de 2.7 à 4 GHz, 205W) seul et en duo, mais pas que. L'EPYC 7742 aussi en solo et en binôme était présent, avec ses 64c/128t, ses fréquences de 2.25 à 3.4 GHz, 225W de TDP). Il faut avouer que le match est parfois serré, parfois pas, et ce quel que soit l'environnement logiciel. À lire, car très intéressant, et cela permet de voir un peu ce qui se fait, surtout que ce n'est pas du domaine du grand public !