Voilà une pub de bien mauvaise qualité chez ASUS, et espérons qu'elle obligera le constructeur à revoir sa position si elle était définitive. En effet, un client ayant demandé au support officiel de la marque si elle comptait mettre à disposition des UEFI pour la Crosshair VII Hero en X470, s'est vu répondre par la négative. Selon les ingénieurs ASUS, il n'est pas possible de faire cela, aussi on lui a gentiment conseillé d'investir dans la Crosshair VIII Hero ou n'importe quelle carte mère B550. Nous rappelons que le modèle possédé fait partie du haut du catalogue X470, aussi si le Taiwanais ne compte pas faire de MAJ pour celle-ci, il y a peu de chances qu'il le fasse pour le reste des cartes mères à base de chipset 400, X et B. À moins que cette mauvaise réponse ne soit due à un personnel qui n'avait pas le droit de répondre positivement, bien que ça soit prévu comme en attesterait le billet hier de Matthieu hier ?

Si AMD a certifié le support des Ryzen 5000 sur X570 et B550 (A520 ?), il a également dit que la rétrocompatibilité sur les vieux jeux de composants était laissée à l'appréciation des partenaires. On sait à quel point ils ont eu des difficultés à harmoniser Zen 2 sur les vieux chipsets, il n'est pas impossible que, malgré la promesse d'AMD, cela soit tout aussi compliqué de le faire pour Zen 3, qui utiliser une nouvelle architecture de CCX avec 8 coeurs au lieu de 4. Affaire à suivre de très près ! (Source Reddit)