Après le très haut de gamme K100 de Corsair, on redescend (un peu) sur terre avec la gamme K60 PRO, une série de 4 références ! Derrière ceux-ci se cache un même nouveau clavier mécanique de jeu dans une enveloppe réduite et moins encombrante, mais sans forcément faire trop de concessions. À ce propos, le clavier fait 441 x 137 x 31 mm et ne pèse que 0.82 kg. Sa hauteur est ajustable. Comme beaucoup d'autres, ce K60 est habillé d'un cadre en aluminium brossé pour un aspect propre et que l'on espère également durable. Il dispose de toutes les touches essentielles d'un clavier complet, mais sans aucune touche de raccourci dédiée, des fonctionnalités supplémentaires que l'on trouvera toutefois toujours par l’intermédiaire des raccourcis FN + Fx.

K60 PRO RGB Low Profile, RGB On.

Dans sa version K60 RGB PRO, le clavier deviendra RGB, tandis que le K60 PRO ne l'est pas, et le K60 RGB PRO SE se voit ajouter un repose-poignet magnétique et l'échange de ses capuchons en ABS pour d'autres en PBT. Tous les 3 exploitent les interrupteurs VIOLA de Cherry (introduits en janvier), certifiés pour 50 millions d'activations. Enfin, le K60 RGB PRO Low Profile repart sur la base des deux premiers K60, mais échange les Cherry VIOLA contre des Cherry MX Low Profile SPEED !

K60 PRO RGB Low Profile, vu de côté.

Tandis que les VIOLA ont une course totale de 4 mm avec un point d'activation à 2 mm et nécessitent une force de 45g, les MX Low Profile Speed (de type linéaire) courent sur 3,2 mm et s'activeront après 1,0 mm seulement, et demandant toujours une force de 45 g. Autrement dit, le K60 RGB PRO Low Profile est le plus vif du troupeau de K60, donc en théorie le mieux adapté aux joueurs. Pour le reste, chaque K60 emploie la formule ordinaire du clavier contemporain : RGB adressable individuellement par touche (sauf K60 PRO), NKRO, anti-ghosting à 100 %, taux d'interrogation à 1000 Hz et une prise USB 3.0 Type-A gainé en PVC pour le branchement.

Toutes les références seront disponibles courant octobre chez les revendeurs partenaires, aux tarifs suivants (que nous avons pour certains uniquement en dollars) : K60 PRO @79,99 $, K60 RGB PRO @89,99 $, K60 RGB PRO SE @99,99 $ et le K60 RGB PRO Low Profile @149,99 €. Face à de tels prix, on a tout de même envie de faire un peu la grimace ! Corsair est clairement gourmand ces derniers temps et ce n'est pas son K100 à 250 € et cette nouvelle série K60 qui prouveront le contraire...

K60 PRO RGB Low Profile, RGB Off.