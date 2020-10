Bien que les SSD NVMe fassent de plus en plus leur apparition dans les datacenters, ils sont bien souvent réservés à l'installation de l'OS ou à des applications sensibles, comme pour le cloud computing ou els serveurs de jeu. Cependant, lorsqu'il faut mettre en place de grandes réserves de stockage, il est nécessaire d'utiliser des disques durs, qui sont légèrement différents des modèles que nous utilisons dans nos machines personnelles. Et l'une de ces divergences reste le protocole de communication, qui est généralement basé sur le standard SCSI avec le format SAS. Il s'agit d'une solution différente de notre traditionnel SATA en utilisant une communication full duplex - qui sépare les flux d'écriture et de lecture sur deux fils différents - et une meilleure gestion des erreurs.

Répartition des différentes technologies de stockage utilisées en entreprise, en exaoctets

Mais si les SSD deviennent de plus en plus présents, l'écart prévu pour 2024 reste considérable comparé aux solutions HDD, probablement que le bond noté pour 2022 est dû aux nouvelles technologies de stockage magnétique prévu, comme les disques HAMR. Il faut dire que même si les performances des SSD NVMe sont exceptionnelles, lorsqu'il faut fournir de grands espaces de stockage à tarif correct et facile à entretenir, les disques SAS sont plus adaptés. De plus, l'amélioration du protocole SAS en version 4 permet d'obtenir une bande passante de 24 Gbit/s ainsi qu'une meilleure gestion des communications, donnant des performances intéressantes sur les disques durs. Aussi, le SAS est compatible avec les anciennes générations et les disques SATA et peut gérer plusieurs disques sur une seule ligne, permettant de réduire les couts d'investissement en contrôleurs et de modifier facilement les solutions de stockage selon les besoins.

Répartition des SSD dans les entreprises, en exaoctets

Par conséquent, il est compréhensible que si le stockage magnétique devient de moins en moins important sur nos PC personnels, notamment avec les services en cloud et les tarifs plus attractifs sur les SSD, celui-ci devrait rester en vie pendant longtemps grâce au protocole SCSI et l'interface SAS. Car si le stockage grand format disparait de nos PC, il faudra bien stocker les données quelque part, et les applications en cloud ou de machine learning sont gourmandes en données. (source : EETimes)