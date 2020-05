no ragotz

On se souvient qu'AMD, lors du lancement du chipset B550 et des Ryzen 3 3000, avait publié un slide qui faisait grincer des dents (lire l'article pardi). En effet, on y apprenait que seuls les chipsets série 500 étaient compatibles avec Vermeer, la prochaine déclinaison de Ryzen desktop 4000. Mais comme nous le soulignions dans notre test, une petite astérisque en bas de graphique impliquait que des modifications pouvaient être apportées par la suite. La preuve en image !

Cliquez pour y voir plus grand, là juste en dessous, vous voyez ?

Eh bien ce slide appartient déjà au passé. Ayant entendu les grincements de dents, et parfois même le déchaussement des canines, AMD a communiqué sur le sujet. Il en est ressorti les 7 commandements officiels qui font office de bible. Mais avant cela, rappelons que le principal grief retenu était une taille de puces UEFI/BIOS trop petites pour contenir celui qui était compatible. La chose était la même pour MSi sur ses cartes mères, et malgré tout, il a pu assurer du Zen 2 sur ses cartes 300 et 400, en sucrant bien entendu des puces de la liste. Alors quels sont ces 7 commandements capitaux ?

1er commandement : un BIOS pour supporter Zen 3 sur des cartes mères B450 et X470 au stade bêta mis au point sera !

2e commandement : le support de nombreux Ryzen désactivé sera, de la place dans les BIOS il faudra !

3e commandement : une fois installé, le BIOS à jamais sera, en arrière jamais plus il ne pourra !

4e commandement : au début, pour des systèmes neufs, le BIOS disponible sera !

5e commandement : au lancement de Zen 3, le BIOS de chaque mobale immédiatement disponible sera, ou ne sera pas, et alors la patience tu apprendras !

6e commandement : le dernier des CPU AM4, Zen 3 sera !

7e commandement : si d'aventure un Zen 3 tu voulais, alors un chipset 500 préférer tu devras ! et de plus d'argent te délester tu pourras, pour notre plus grand bonheur tu feras !

Vous savez désormais quelle est la position d'AMD, mais surtout pourquoi avoir publié ce slide si c'est pour le démentir presque dans la foulée ? À moins que ce soit un coup de communication, mais dans tous les cas, il fallait bien qu'on vous le signale ! Toujours est-il que ça confirme que Zen 4 sera sur un autre socket et nécessitera une nouvelle carte madre ! (source : Anandtech)