Un peu de stockage, ça ne fait jamais de mal, surtout pour booster une machine un peu fatiguée ou accélérer votre ludothèque. Faisons un petit tour chez Crucial, avec une petite offre sympathique sur le MX500 de 500 Go qui se voit affiché à 58,45 € livré chez Amazon.de. Les performances de ce modèle ne sont plus à présenter puisqu'il est habitué de notre rubrique bons plans. L'offre est disponible via notre lien juste en dessous.

On trouve également chez Amazon, en France cette fois, avec le Crucial P2 de 1 To à un très bon prix. Ce modèle se positionne dans l'entrée de gamme et embarque un contrôleur Phison PS5013-E13T. Contrairement à son prédécesseur, il utilise de la NAND 3D TLC, mais pas de cache DRAM. Vous disposez d'un cache SLC qui fera perdre en performances lorsqu'il sera saturé. Le fabricant indique des débits de 2400 Mo/s en lecture et 1800 Mo/s en écriture sur ce modèle, le vent dans le dos bien sûr. Il est accompagné d'une garantie de 5 ans et d'une endurance qui devrait être de l'ordre de 600 To sur cette durée. Le prix passe à 105,59 € chez Amazon France. Notre lien est disponible juste en dessous.