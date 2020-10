Les amateurs de matériel Razer vont bientôt pouvoir jouir de deux nouvelles options pour compléter leur installation à la sauce du géant singapourien du gaming, que les fans locaux pourront d’ailleurs prochainement acheter avec leur nouvelle carte bancaire Razer infusé de RGB (si si). Il s’agit de deux boîtiers, Tomahawk ATX et sa version réduite Tomahawk Mini-ITX. Ce ne sont guère les premiers boîtiers estampillés Razer. Généralement, la marque a recours aux services d’un partenaire pour accoucher de références remaquillées comme ce H440 par NZXT, ce CUBE d’Antec ou le PC-011 Dynamic avec Lian Li. Par contre, Razer aurait cette fois-ci affirmé que ces boîtiers sont bien les siens, c’est-à-dire les fruits de sa propre imagination, malgré un intérieur qui ressemblerait furieusement à celui d’un LanCool II de Lian Li selon Tom’s US, mais Razer s’est apparemment contenté de reconfirmer que le boîtier a été conçu en interne et n’a pas souhaité donner de détail sur le partenaire. Peu importe, voyons plutôt ce que proposent ces deux Tomahawks !

Razer Tomahawk ATX Tomahawk Mini-ITX Dimensions 475 x 235,4 x 494,6 mm 367,2 x 206,2 x 321,5 mm Poids 13,5 kg 5,8 kg Matériaux Acier SPCC 0,8 mm Verre trempé (2 x panneaux latéraux) Acier SPCC 0,8 mm Verre trempé (2 x panneaux latéraux) Carte mère Mini-ITX à E-ATX 7 slots Mini-ITX , Mini-DTX 3 slots GPU jusqu'à 384 mm jusqu'à 320 mm Ventirad jusqu'à 176 mm jusqu'à 165 mm Alimentation ATX jusqu'à 210 mm SFX. SFX-L Stockage HDD/SSD : 3 x 3,5"/2,5" SSD : 2 x 2,5" HDD/SSD : 3 x 2,5" Ventilation Mesh + filtres magnétiques 1 x 120 mm inclus (?) Nombre d'emplacements non spécifié Mesh + filtres magnétiques 1 x 120 mm inclut (?) Nombre d'emplacements non spécifié Watercooling radiateur jusqu'à 360 mm (top) radiateur jusqu'à 240 mm (top) I/O 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x micro 1 x casque/micro 1 x on/off 1x reset 1x USB 3.2 Gen1 Type-A

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x micro 1 x casque/micro 1 x on/off 1x reset Autre Éclairage inférieur RGB Razer Chroma Caches-câbles Éclairage inférieur RGB Razer Chroma Caches-câbles Prix 229,99 € 199,99 € Page Tomahawk ATX et Tomahawk Mini-ITX

Les deux boîtiers proposent des configurations tout à fait ordinaires pour leur classe respective, le Tomahawk Mini-ITX n’est ni plus ni moins tout simplement une version réduite du Tomahawk ATX. Avec du verre trempé de chaque côte, Razer n’a pas oublié les caches permettant de planquer ce qui doit l’être au dos de la carte mère. Le modèle ATX n’affiche pas de limitation particulièrement gênante pour l’installation d’une configuration moderne et la version Mini-ITX devrait également permettre de belles choses dans ce format. Bizarrement, Razer n’a pas spécifié les types et le nombre d’emplacements prévus pour les ventilateurs ni les spécifications des modèles inclus — s’il y en a. On appréciera la présence d’USB 3.2 Gen2 en Type-C en façade, une prise encore rare. Les fans de RGB peuvent également profiter de loupiottes intégrées dans la base de chaque boîtier, 16,8 millions de couleurs à synchroniser via Razer Chroma avec le reste de votre matériel — cela rappelle le kit Hue 2 Underglow de NZXT.

Par contre, les tarifs proposés sont franchement salés, mais ne surprennent malheureusement plus pour du matériel Razer… Si l’on suppute que Razer s’est réellement basé sur le châssis d’un LanCool II, qui coûte moins de 100 euros, la surtaxe Razer est en effet non négligeable et pas vraiment justifiée malgré les quelques transformations, hormis peut-être par le logo de la marque aux yeux d’un certain public.