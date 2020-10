AMD a annoncé sa prochaine génération de CPU pour la plateforme AM4, qui ne nécessitera pas pour une fois d'acquérir une nouvelle plateforme pour profiter de l'ensemble des nouveautés apportées par Zen 3. Néanmoins, il ne faut pas oublier que si les cartes X570 et B550 étaient futur-proof, celles-ci ont eu quelques erreurs de jeunesse qui n'ont pas aidé à rendre cette génération très populaire. C'est donc dans ce contexte qu'ASUS présente 3 nouveaux modèles de mobales AM4, des cartes taillées spécialement pour supporter les CPU Zen 3.

Commençons par le flagship de cette demi-génération, la ROG Strix Crosshair VIII Dark Hero. Elle représente un certain tournant dans le design des cartes haut de gamme de chez ASUS, puisque celle-ci est d'un noir sobre et dispose de très peu de RGB. Point intéressant, exit la ventilation du chipset, la carte est entièrement passive, ce qui limitera le bruit et les risques de pannes. L'alimentation se fera sur 16 VRM, probablement avec un design en 8 phase propre à ASUS, et disposera d'une connectique Wi-Fi 6 et Ethernet de 2,5 Gbit/s. Le système audio reste sur le classique Realtek ALC1220, couplé à un DAC ESS ES9023.

La gamme TUF Gaming n'est pas en reste pour le chipset X570, puisqu'elle reçoit aussi un modèle revisité. La TUF Gaming X570-Pro Wi-Fi embarque en effet 12 VRM - à savoir si c'est sur 6 phases ou 4 phases comme nous l'avons vu sur des modèles précédents - et passe son réseau sur du Intel 2,5G avec un module Wi-Fi 6 pour les allergiques des câbles.

Enfin, n'oublions pas le chipset B550 avec la ROG Strix B550-XE Gaming Wi-Fi, qui devient le nouveau flagship de la famille B550. La carte dispose de 16 VRM, un réseau Ethernet 2,5G et dispose du Wi-Fi 6, de quoi supporter les plus gros CPU et de profiter de cartes graphiques en PCIe 4.0. La construction est plus proche des Crosshair que d'une ROG Strix classique, ce qui garantit une qualité de construction impeccable, cependant faites attention au prix qui n'a toujours pas été annoncé.