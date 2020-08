Il y a beaucoup d'annonces de commutateurs et de matériel pour petites entreprises en ce moment. La mode est à l'infrastructure hybride, souvent infogérée depuis le cloud, mais avec des contrôleurs en local. D-Link nous avait d'ailleurs présenté ses nouveaux produits Nuclias Connect/Cloud il y a quelques temps et Netgear avait aussi fait passer ses AP gérées via Insight sur la norme Wi-Fi 6. Qnap aime faire les choses bien, la marque parie sur le 2.5 GbE pour les particuliers, avec la sortie de son mini switch, mais aussi une compatibilité présente sur l'ensemble des récentes solutions NAS. Pour le secteur pro, c'est un autre monde, rassurez-vous les "Jean-câble", nous allons aujourd'hui parler de commutateurs filaires - ouf pas de Wi-Fi - , administrables via interface web. On vous présente la gamme QSW-M408, avec du 10 GbE, oui monsieur !

Cette nouvelle référence est donc équipée de 12 ports au total. En fonction du modèle, des ports SFP viendront en option, une bonne chose pour assurer une débit maximal au niveau des liens entre équipements. Détaillons tout ça ! En premier, viendra un port RJ45 d'administration "console", qui permettra d’effectuer la maintenance directement sur le switch en cas de besoin. Ensuite, vous trouverez 8 ports 1 GbE, ce sont les ports disponibles pour connecter vos clients, vous comprendrez qu'avec uniquement 8 interfaces, nous sommes en face d'un produit entrée de gamme. Pour compléter le tout, vous aurez le droit à quatre ports SFP - pour la fibre donc - prenant en charge le 10 GbE. Certains modèles viendront ajouter deux à quatre ports RJ45 - 10 GbE également - pour une liaison cuivre, pour les entreprises qui n'auraient pas la possibilité de passer par la fibre optique. Bien sûr, vous ne serez pas obligé de saturer le débit de ces ports et cela pourra fonctionner avec des équipements plus anciens ayant des interfaces moins dans l'air du temps.

Bon, ici pas d'administration cloud à vue d’œil, juste de l'interface web et donc en théorie un maximum de sécurité - si le réseau est bien pensé, pour sûr. La cible de ces produits est les réseaux hybrides, donc accueillant des clients en local mais aussi en faisant le lien avec les infrastructures cloud des entreprises. Vous retrouverez toutes les fonctionnalités d'un bon switch (QoS, VLAN, ACL, surveillance...) et l'interface QSS Management de chez Qnap - qui est assez graphique à vrai dire. Les QSW-M408S, QSWM408-2C et QSW-M408-4C sont disponibles dès maintenant chez les revendeurs, pour un tarif entre 219 euros le modèle de base et 416 euros le plus équipé.