Le nouveau chipset de chez AMD est officiellement sorti, permettant de fournir des cartes mères abordables un poil mieux équipées que le précédent A320, tout en supportant nativement les prochains CPU de la génération Zen 3. C'est donc l'occasion pour les fabricants de fournir des cartes mères plus abordables que ce qui a été fait avec le chipset B550, afin de convenir aux petits budgets et aux besoins bureautiques.

Et pour commencer le traditionnel bal de présentation de chaque fabricant, ce sera ASUS qui va entrer en piste le premier. Pas de grandes folies chez le constructeur, avec une gamme assez unifiée dont certaines caractéristiques sont similaires : alimentation du CPU sur 4 phases, un slot PCIe 3.0 x16, un port M.2 NVMe en PCIe 3.0 x4 et une puce audio Realtek ALC887. Mais regardons de plus près les spécificités de chaque modèle.

Les cartes TUF Gaming A520M-PLUS et Prime A520M-A sont les modèles les plus costauds de la famille. Elles peuvent supporter 4 barrettes de RAM pour un total de 128 Go max de DDR4 en dual channel et sont équipées d'un réseau Gigabit Ethernet. La TUF Gaming propose aussi un emplacement pour puce Wi-Fi, un port USB 3.2 Gen2 en type A et dispose du RGB, cela pourrait faire des petites machines en mATX intéressantes et pas chères, puisque nous y retrouverons un partie de la connectique contemporaine. Ce sera aussi la seule carte équipée d'un radiateur pour ses VRM.

Les modèles Prime A520M-K et Prime A520M-E sont des cartes plus allégées, se contentant de seulement deux emplacemenst de barrettes mémoires, malgré le format mATX. Cela veut dire que nous passons sur un maximum de 64 Go de RAM à une fréquence maximale de 4600 MHz - contre 4800 MHz sur les modèles cités un peu plus haut -, ce qui resterait amplement suffisant pour le comment des mortels. Pas de RGB cette fois-ci, la différence tiens de l'ajout d'un port USB 3.2 Gen2 en type A sur la Prime A520M-E.

Et pour les besoins en bureautique les plus atypiques, ASUS fournit un dernier modèle, la Pro A320M-C, qui sur les spécifications techniques ressemble beaucoup à la A520M-K, mais en PCB vert basique et avec un port PCI, certainement pour pouvoir réutiliser une vieille carte contrôleur dans certaines industries - si des pilotes sont disponibles sur les dernières versions de Windows.