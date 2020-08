AMD a presque déployé sa gamme de chipsets de la série 500. À l'inverse des fois d'avant, coïncidant avec les lancements respectifs des Zen et Zen+, AMD aura cette fois pris plus que son temps. Surtout pour les petits chipsets. Si le B550 a enfin offert des cartes mères sans ventilateur, au contraire des X570, l'A520 offre enfin une retraite méritée au vieux A320. Et ce serait donc demain que le grand plouf serait fait, via plongeoir, en espérant sans le moindre plat des roustons.

L'A520 arrivera dans des cartes mères entrée de gamme, c'est à dire peu testiboulées, pauvres en VRM, sans refroidisseur sur les composants qui chauffent, exception faite du chipset. Il y aura 6 lignes PCIe 3.0, 4 SATA 6Gbps, 9 ports USB. En détaillant un peu plus, la carte graphique aura 16 lignes PCIe 3.0, le stockage en PCIe 3.0, 4 lignes PCIe 3.0 se chargeront de la com entre le CPU et le chipset, et bien sûr pas d'overclocking.

C'est quand même plus fourni que l'A320, qui était limité à 4 lignes PCIe 2.0, puisque c'est sur ce segment que se situe le gros des améliorations, en plus de passer sur du PCIe 3.0. Plusieurs modèles circulent sur la sphère Twitter, surtout chez ASUS, et quasiment que du format µATX. (Sources diverses)