Il y a quelques semaines, lors du lancement du B550 -détail technique serait plus juste- on apprenait qu'AMD allait modifier la nomenclature des AGESA. Nous avions à ce moment mis le doigt sur une certaine incohérence de celles-ci, pouvant clairement noyer le client peu averti de ces choses. En effet, le suffixe v2 apparaissait pour la première fois. Retrouvez le billet d'alors. GIGABYTE et XPG (le nom de la branche Gaming d'ADATA), se sont amusés à faire péter quelques records de fréquence mémoire sur des CPU complets et en double canal. C'est sûr que ça reste plus compliqué qu'une seule barrette à monter à plus de 6 GHz.

Autant sur AMD qu'Intel, les 2x8Go de DDR4 2666 ont pu grimper en DDR4 4800, un vrai beau gain. Mais l'info principale, c'est que l'AORUS MASTER B550 arborait un zouli UEFI estampillé F3, et un AGESA ComboAM4v2PI 1.0.0.1. Cela officialise une bonne fois pour toutes les v2, et cela renforce notre conseil initial : ne comparez pas les AGESA directement, cela n'a que peu de sens, le plus important étant de différencier les nouveautés là-dedans. Voilà une chose qui devrait être confirmée par des tests de cartes mères, et notre petit doigt nous dit qu'il y a des chances d'en voir quelque part sur la toile, où Comptoir fait partie du nom. (Source TPU)

Cliquez pour agrandir