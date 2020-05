AMD doit lancer son B550 le 16 juin, et il semblerait qu'avec lui le géant devrait changer la nomenclature de ses AGESA. Pour rappel, il s'agit du micro programme qu'AMD met au point pour permettre aux cartes mères de reconnaitre le CPU et de communiquer avec lui via l'UEFI. Jusqu'à présent, c'est la version 1.0.0.4 Patch B qui a cours partout, le 1.0.0.5 étant surtout là pour concentrer les améliorations des branches 1.0.0.4 passées, et régler un souci sur le Ryzen 3 Pro 2100GE. Cette 1.0.0.5 d'ailleurs ne rencontre pas grand succès puisque très très peu de cartes mères en bénéficient, le 1.0.0.4 Patch B étant celui qui est le plus largement diffusé. On n'oubliera pas qu'avant lui, quelques-uns avaient diffusé l'AGESA 1.0.0.6 en novembre 2018. Ça manque de clarté dans les appellations, il est compliqué de comprendre la logique de ce point de vue. Et s'il y avait une raison à tout cela ?

En fait, selon Hardwareluxx, les cartes B550 seront livrées avec l'AGESA 1.0.0.x v2. Par exemple la MSi B550 Tomahawk possède le 1.0.0.0 v2 et la GIGABYTE B550 AORUS Master le 1.0.0.1 v2. Ce v2 ferait toute la différence, et ce serait surtout pour préparer l'arrivée des CPU Zen 3. Mais d'ores et déjà il faudra être prudent pour la suite lorsque vous voudrez flasher l'UEFI, et ne pas comparer directement entre numéros de versions, en sachant que la différence se fait via le v2. Et quand Zen 4 et les chipsets 600 seront là, sur AM5, repartira-t-on à nouveau de zéro, ou continuera-t-on les v2 ?