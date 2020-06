CPU-Z est passé discrètement en révision 1.92.2. Et pourtant son changelog est intéressant, ce qui n'est pas toujours le cas avouons-le ! Tout d'abord, il signe l'arrivée officielle des Matisse Refresh, alias les 3600XT, 3800XT, 3900XT, ainsi que celle complète du chipset B550. Ce n'est pas tout, les CPU Hygon ont enfin un support préliminaire. Pour rappel, Hygon est le chinois qui fait des copies des Ryzen et des EPYC première génération, des copies d'un moins bon niveau techniquement comme le rapportait Anandtech dans un article dédié. Dirty Dhyana !

La suite est constituée des chipsets Z490, W480 et B460, tout ce qui touche à la plateforme Comet Lake. Les APU Renoir sont de la partie, sans que soient différenciées les versions. On peut donc penser que très basse consommation U, basse conso H/HS et Desktop sont logés à la même enseigne. Enfin, les Ryzen 3 3100 et 3300X sont bel et bien là. Pour conclure cette note de version, il y a le support anticipé de Windows 10 pour ARM. C'est tout, mais il faut le dire, c'est quand même pas mal. La grosse info, c'est Matisse Refresh, qui devrait logiquement être dévoilé dans la journée, de là à avoir des tests, il faudra voir ce qu'il en est !