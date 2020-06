MSi s'apprête, comme tout le monde demain, à lancer ses cartes mères B550. Si d'aventure vous souhaitiez basculer du côté obscur de la force, et investir dans du rouge, sachez qu'il existe une offre chez le constructeur. En effet, selon la carte mère achetée/désirée et le processeur, vous aurez droit à des bons d'achat chez Steam, ce qui vous permettra de vous offrir le jeu que vous voulez, pour peu que vous ayez encore envie de jouer après les 2 mois de confinement.

Comme vous le savez, si vous nous suivez, les cartes B550 ne devraient pas être données, et le réel avantage qu'elles auront face au X570 se situe dans l'absence du moulin sur le chipset, mais pas que. Si vous ne vous souvenez pas du B550, voici quelques explications qui sauront vous aider à faire la différence avec le X570. Techniquement très proches, elles ne permettront pas spécialement d'abaisser le ticket d'entrée AMD, et c'est dommage puisque le B450 ou le B350 en son temps se démarquaient en termes de tarif. Voici donc les compositions qui seront valides, et en face le montant du BA Steam. Notez que l'offre courra du 16 juin au 31 août.