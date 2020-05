La prochaine génération de cartes mères AMD a déjà fait couler pas mal d'encre sur son intérêt, et le débat sur pourquoi sortir une "nouvelle" génération qui n'apporte que le PCIe 4.0 n'est pas près de s'arrêter. En effet, si la semaine dernière plusieurs fabricants ont annoncé leurs produits pour les cartes mères B550, certains choix sont un poil critiquables et il semble qu'à l'instar du passage de X470 à X570, la qualité des cartes a largement augmenté, avec des alimentations de qualité et des fonctionnalités parfois proches de ce qu'apportent les cartes X570, mais à quel prix ?

Il semblerait que Reddit ait une partie de la réponse, tout du moins pour la gamme de GIGABYTE. En effet, un community manager de la firme a publié un fichier Excel permettant de voir les tarifs MSRP des cartes mères en bons gros dollars US. Et dans l'ensemble, ce que nous craignons lors de la présentation de la gamme B550 est possible : les tarifs ont bien augmenté depuis B450, d'environ 20 % à référence équivalente. Cela donne donc des cartes au tarif au-delà des 100 $, et des modèles B550 Master top moumoutte à 280 $, donc probablement le même chiffre - si ce n'est plus - en Europe. La pilule est dure à avaler, le gain de qualité sur le papier se voit sur la facture finale. Il ne reste plus qu'à espérer que le tarif de vente en France ne grimpera pas trop, et qu'à ces tarifs là les cartes feront mieux que la génération précédente, sinon cela fait cher le dessin de pistes pour du PCIe 4.0. (source : Reddit)