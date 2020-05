Bethesda et noblechairs profitent d’un partenariat pour nous rappeler de l’existence de la franchise Fallout ! Que les fans inconditionnels de l’univers se réjouissent, il leur sera désormais possible de poser leur derrière confortablement face au PC, tout en étant épaulé par Vault-boy lui-même — le p’tit blondinet pas louche du tout. Le constructeur de chaises nobles de luxe et gaming a donc proposé ses services et sa chaise HERO pour la création d’un nouvel objet pour les fans.

Le modèle de fauteuil en question représente le haut de gamme bien connu de la marque, avec un assemblage promis comme robuste et ajustable dans bien des sens (dont les fameux accoudoirs 4D), un soutien lombaire réglable intégré, un dossier et une assise élargis, rembourrés de mousse froide et qui devraient convenir à la majorité des gabarits, et ce jusqu’à 150 kg. Bref, une chaise de compet' pour compléter le panoplie des gamers exigeants, fortunés ou tout simplement dépensiers, et qui ne savent se satisfaire d’un modèle MARKUS d’IKEA. Pour l’anecdote, la chaise HERO est disponible en cuir PU, cuir véritable ou un mix vinyle/PU hybride, en sachant que l’édition Fallout est toutefois uniquement disponible en cuir PU. Parfait pour le jeu en été sans clim !

Pas besoin de s’étaler sur le thème, on retrouve du Vault-Tec et la tronche de Fallout boy devant et derrière, avec du jaune un peu partout et le tout sur fond bleu. Le prix de l’objet ? 419,90 € + 59,99 € de frais de port, soit 20 € supplémentaires par rapport à la chaise HERO standard, et la garantie reste de (seulement) 2 ans. En somme, la chaise parfaite pour compléter ce H700i « Vault-Tec » de NZXT et « se préparer pour le futur » de la franchise, que l’on espère moins Fallout 4 ou Fallout 76, et un peu plus Fallout New Vegas (comme d’hab) ! Bon, à quand la chaise Nuka-Cola pour accompagner l’autre H700i Fallout de NZXT (tout de même plus canon) ?