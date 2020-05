Parfois, nous devons nous méfier quelque peu des annonces grandiloquentes un peu trop prématurées. En effet, si notre trukapixels du jour a fait pour la première fois le tour de nos colonnes en septembre 2019, il n’avait à cette date-là qu’une fiche technique, sans prix ni disponibilité. Son nom de code ? ELITE XG270QC, un moniteur pour les gamers de chez ViewSonic.

La chose est désormais corrigée, plus de six mois après, avec un arrivage dès maintenant pour une facture s'élevant à 549 € dans nos contrées. Si vous ne vous souvenez pas des caractéristiques, nous non plus (merci aux dénominations imbitables des moniteurs qui n’aident en rien), voici donc un bref rappel :

Quel truc ? ViewSonic ELITE XG270QC Taille 27" Type de dalle IPS incurvée (1500R) Espace de couleur 90 % du spectre DCI-P3 Définition 2560 x 1440 (QHD) Fréquence 165 Hz Temps de réponse 3 ms gris-à-gris, 1 ms MPRT FreeSync FreeSync Premium Pro HDR Certification VESA DisplayHDR 400 Luminosité 550 cd/m² Prix 549 €

Si l’appellation Premium Pro du FreeSync vous interpelle, il s’agit simplement d’un sobriquet signifiant que le bousin bénéficie du LFC et qu’il est, de surcroit, compatible HDR ! Mis de côté son tarif qui peut sembler élevé pour un écran, le XG32VQR (de chez ASUS, en mode ROG cette fois) possède des caractéristiques similaires pour une dalle VA, un hub USB et un tarif de 500 €. Autant dire que ce XG270QC est placé un poil cher, mais possède toutes les qualités nécessaires au joueur désireux de pousser sa qualité graphique un peu plus loin sans pour autant aller titiller la 4K. Avis aux amateurs ?