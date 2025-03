Misère, toutes les RTX 5070 FE ont été distribuées aux testeurs !

C’est le grand jour pour la RTX 5070, la dernière des quatre GeForce Blackwell officialisées par NVIDIA au CES 2025 à être commercialisée. Les tests de la Founders Edition sont tombés hier ; ceux des modèles custom arriveront dans quelques heures. Toutefois, n’espérez pas acquérir une RTX 5070 FE à 15 heures : NVIDIA a prévenu la presse que cette solution ne serait pas mise en vente aujourd'hui. Elle ne débarquera que courant mars.

L’information a depuis été confirmée par des médias américains, mais c’est d’abord Andreas Schilling qui l’a partagée. Cet ajournement concerne donc au minima les marchés US et allemand. Il est cependant très probable que son incidence soit globale.

Le message publié par notre confrère sur le réseau social X est sans équivoque : « Vous pensez pouvoir acheter une GeForce RTX 5070 Founders Edition demain ? Non, NVIDIA nous l'a dit deux heures et demie avant la sortie du test : "La RTX 5070 Founders Edition sera disponible dans le courant du mois de mars." »

You think you can buy a GeForce RTX 5070 Founders Edition tomorrow? No, NVIDIA told us 2 1/2 hours before review drop:



"The RTX 5070 Founders Edition will be available later in March." pic.twitter.com/8BntkzNc7T