Intel va réorganiser sa branche GPU, qu'est-ce qui va changer ?

Hier, Intel annoncé avoir pris la décision de séparer les activités GPU gaming et GPU datacenters en deux unités commerciales distinctes, ce sera donc la fin du groupe AXG - Accelerated Computinmg Systems and Graphics. La branche gaming fusionnera avec le Client Compute Group (CCG), division menée par Michelle Johnston Holthaus et qui est responsable de tous les produits mainstream du fondeur. C'est Lisa Pearce, la future ex-responsable de l'équipe de développement des pilotes et les logiciels pour les GPU Intel, qui prendre la direction de cette nouvelle unité.

La branche et les équipes chargées des produits GPU à vocation professionnelles, comme Ponte Vecchio et Rialto Bridge, mais également les équipes de conception des SoC et IP GPU Intel seront intégrés à la division Data Center and AI (DCAI) de Sandra Rivera. Cette nouvelle équipe sera temporairement menée par Jeff McVeigh, en attendant qu'Intel lui trouve un chef permanent. Malgré ce changement, la division AXG continuera à figurer pour l'instant avec ses propres résultats sur la prochaine annonce financière.

Discrete graphics and accelerated computing are critical growth engines for Intel. With our flagship products now in production, we are evolving our structure to accelerate and scale their impact and drive go-to-market strategies with a unified voice to customers. This includes our consumer graphics teams joining our client computing group, and our accelerated computing teams joining our datacenter and AI group. In addition, Raja Koduri will return to the Intel Chief Architect role to focus on our growing efforts across CPU, GPU and AI, and accelerating high priority technical programs." - Intel.

Par la même occasion, Raja Koduri, qui était à la tête du groupe AXG depuis l'année dernière (et pour l'anecdote, actuellement en période de convalescence en Inde encore pour un mois après une opération non planifiée du dos), va reprendre un poste d'architecte en chef. Certains parlent de rétrogradation, mais ça, on ne le sait évidemment pas vraiment. En tout cas, Raja va donc prochainement se retrouver à un poste a priori très proche de celui qu'il avait pris lors de son arrivée chez Intel en 2017 et qui lui sied finalement peut-être aussi bien mieux que l'actuel, allez savoir. Moins de politique, et retour aux sources et à la vraie passion ?

Enfin, cette réorganisation soulève naturellement à nouveau quelques questions quant à l'avenir des GPU Arc - en ce qui concerne les GPU pros, on ne se fait pratiquement aucun souci vu l'importance de ce marché hautement stratégique et très rémunérateur. Certes, n'en déplaise à MLID, Intel a reconfirmé rester pleinement dévoué à poursuivre le déroulement de la feuille de route existante et rappelle que ses équipes sont désormais pleinement engagées pour Battlemage, la suite d'Alchemist, peut-être au programme de 2023 si tout va bien et compte tenu du gros retard des premiers GPU Arc. Mais il est toujours raisonnable de penser que l'avenir de l'activité GPU gaming puisse à présent tout de même fortement dépendre du succès de Battlemage, car une nouvelle demi-molle pourrait rendre plus que jamais difficile à justifier la poursuite de cette aventure. (Source : Tom's, TPU)