Jusqu'Ã  100 â‚¬ de cashback sur les Radeon 7000 Asus, bonne affaire en vue

Vu le climat d’austérité, un petit rabais est toujours le bienvenu. Alors à partir d’aujourd’hui et jusqu’à la fin du mois de mars 2024, si vous aviez prévu d’acheter une carte graphique, Asus vous offre un cashback allant de 40 à 100 € sur certains modèles de Radeon.

Avant d’aller plus loin, il convient de rappeler que le principe d’un cashback, par opposition à une réduction sonnante et trébuchante, c’est que la marque espère que vous serez trop flemmard pour réclamer votre dû, ou que l’opération entrainera une aura positive autour de ses produits, y compris ceux qui ne sont pas concernés par la promotion. A ce niveau, l’offre semble plutôt limpide : vous devez acheter l’un des modèles éligibles vis l’un des 4 revendeurs participants — Amazon, LDLC, Materiel.net et Topachat —, saisir les informations via un formulaire en ligne avant le 14 Avril 2024, uploader votre facture, et attendre gentiment votre remboursement sous 90 jours. Et là, méfiade : vous ne pouvez soumettre votre demande qu’à partir du 18 mars, soit dans 2 semaines. Un petit rappel sur votre agenda serait le bienvenu.

Pour ce qui est du montant de la ristourne, c’est plutôt simple :

- 100 € sur les RX 7900 XT et XTX TUF OC

- 80 € sur les RX 7800 XT TUF OC et Dual OC

- 80 € sur les RX 7700 XT Tuf OC et Dual OC

- 40 € sur les RX 7600 XT TUF OC et Dual OC

- 40 € sur la RX 7600 Dual OC

D’office, les 80 brouzoufs de réduction sur les RX 7700 XT et RX 7800 XT semblent de très bon augure. Mais bon, si c’est pour vous offrir un rabais sur des cartes bien trop chères à la base… En pratique ça place la 7800 XT TUF a 554 € via Amazon. Ou la 7700 XT TUF à 470-480 € via LDLC, Materiel.net et Amazon. Ce sont à notre sens les 2 meilleures offres, profitant au passage d’un bon radiateur triple ventilateur, mais libre à vous de fouiller un peu plus du côté des 7900 ou 7600.

Un petit rappel des performances des RX 7700 XT et RX 7800 XT par rapport à l'offre NVIDIA, c'est par ici.

Qui dit Radeon dit priorité à la rastérisation. Car si elles sont bien capables de gérer le rendu en ray-tracing, elles sont moins à l’aise que les GeForce de génération équivalente. Ce point mis à part, la RX 7800 XT se situe pile à mi-chemin entre les RTX 4070 et RTX 4070 Super tout en offrant plus de mémoire. La moins chère 4070 que nous ayons trouvé s’affichait a 600 € chez Grosbill — une Asus Dual OC, comme c’est pratique. Les 4070 Super commandent un surcout 10% supérieur au minimum.

Une jolie petite RX 7700 XT TUF OC a pas cher. Enfin, à 470 € quand même, faut pas pousser non plus, on est en 2024 !

Pour ce qui est de la RX 7700 XT, elle est 15% plus rapide qu’une RTX 4060 Ti mais 10-12% plus lente qu’une RTX 4070 en rastérisation. En ray-tracing en revanche, elle parvient à tenir tête à la RTX 4060 Ti. Et plus la résolution augmente, plus la Radeon sera à son avantage grâce notamment à un surplus de mémoire. A l’heure d’écrire ces lignes, la première RTX 4060 Ti débute à 430 € en version 8 Go. Grâce au cashback, la RX 7700 XT TUF d’Asus devient alors une très bonne affaire si vous jouez en 2560x1440, avec ou sans ray-tracing.