Le micro-code 0x129 rend-il les Raptor Lake moins performants ?

En fin de semaine dernière, Intel et ses partenaires ont amorcé le déploiement du micro-code 0x129. Celui-ci entreprend de rendre les processeurs Raptor Lake / Raptor Lake Refresh, alias les Core des 13e et 14e générations, moins instables. Comment ? « En traitant les demandes de tension incorrectes adressées au processeur, qui sont à l'origine d'une tension de fonctionnement élevée », explique le docteur Thomas Hannaford, l’employé d’Intel auquel incombe la mission de communiquer les avancées de la société dans cette affaire. Hormis pour de rares exceptions, l’entreprise promet que son remède n’a aucun impact sur les performances. Vérification avec plusieurs examens indépendants.

Micro-code 0x129 : globalement, aucune baisse des performances selon Intel

Avec de les consulter, analysons les conclusions d’Intel. Thomas Hannaford écrit dans son billet daté du 9 août :

« Les tests internes d'Intel - utilisant les paramètres par défaut d'Intel - indiquent que l'impact sur les performances est dans les limites de la variation d'exécution (par exemple, 3DMark : Timespy, WebXPRT 4, Cinebench R24, Blender 4.2.0) avec quelques sous-tests montrant des impacts modérés (WebXPRT Online Homework ; PugetBench GPU Effects Score). Pour les charges de travail de jeu testées, les performances sont également restées dans les limites des variations d'une exécution à l'autre (par exemple Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, Total War : Warhammer III - Mirrors of Madness), avec une exception montrant un impact légèrement plus important (Hitman 3 : Dartmoor) ».

En passant, mettons en exergue la déclaration relative à l’overclocking. Ce micro-code 0x129 ne bloque pas cette pratique. « Pour les processeurs de bureau Intel Core 13th et 14th Gen non verrouillés, cette dernière mise à jour du microcode (0x129) n'empêchera pas les utilisateurs d'overclocker s'ils le souhaitent. Les utilisateurs peuvent désactiver le paramètre eTVB dans leur BIOS s'ils souhaitent dépasser le seuil de 1,55V », peut-on lire dans l'article susmentionné.

Des conclusions similaires dans les tests indépendants ?

Plusieurs sites ont vérifié les dires d’Intel. Nous avons sélectionné trois sources : Phoronix, HotHardware et PCGamer. La raison de ce choix est simple. Le premier site s’attarde sur les performances dans des benchmarks et des applications de productivité sous Linux ; le second fait de même sous Windows 11 ; enfin, le dernier s’intéresse aux prestations dans les jeux vidéo.

Comme de coutume, les tests menés par Phoronix sont exhaustifs : nos confrères ont réalisé 188 runs à travers de multiples benchmarks. Leur conclusion est que les performances du Core i9-14900K (testé avec le BIOS bêta d’Asus) sont restées globalement stables par rapport à celles obtenues avec le micro-code 0x125. Ils notent toutefois certains écarts en single-thread : jusqu’à 10 % dans WireGuard, et de l’ordre de 6 à 9 % « dans chacun des benchmarks de script Python ».

Venons-en à la conclusion des examens conduits par HotHardware. Zak Killian note que « les différences observées se situent presque toutes dans la marge d'erreur » et « qu’il n'y a pratiquement aucune différence ». Contrairement à ceux rapportés par Phoronix, les quelques écarts attestés se manifestent ici dans des charges de travail multicœurs lourdes.

Pour finir, Jacob Ridley de PC Gamer a réalisé ses tests sur un PC équipé d’une carte mère Asus ROG Maximum Z790 Dark Hero avec 32 Go de DDR5-6200 et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition. Il a lui aussi comparé les perfs obtenues avec le micro-code 0x125 et celles avec le 0x129.

Dans un panel incluant Baldur’s Gate 3, Metro Exodus Enhanced Edition ou encore Total War Warhammer 3, notre confrère considère « qu’il n'y a pas de baisse significative des performances dans les jeux avec le microcode 0x129 et le profil d'alimentation par défaut « Performance » d'Intel ». Il concède une très légère baisse dans Baldur's Gate 3 et Factorio, mais ne la considère pas comme significative.

Bref, dans l’ensemble, le micro-code 0x129 n’a pas l’air particulièrement préjudiciable aux Raptor Lake / Raptor Lake Refresh pour l’utilisateur lambda. Néanmoins, les mesures de Phoronix trahissent quand-même des écarts non négligeables dans quelques applications.