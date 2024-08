AMD offre deux jeux pour l'achat d'un Ryzen ou d'une Radeon, mais écarte les Ryzen 9000

Le précédent game bundle d’AMD, qui permettait de glaner deux softs parmi les quatre proposés (Avatar : Frontiers of Pandora, Starfield, Lies of P et Company of Heroes 3) ayant pris fin le 20 juillet, l’entreprise a remis une pièce dans la machine. Les acquéreurs de Radeon et Ryzen sélectionnés ont toujours droit à deux titres, mais perdent leur pouvoir décisionnaire : ils doivent se satisfaire de Warhammer 40 000 : Space Marine 2 et d’Unknown 9 : Awakening.

Un jeu dispo début septembre, un autre on en sait quand...

En cours depuis le 6 août et valable jusqu’au 5 octobre inclus, ce bundle englobe des Ryzen 7000 et Radeon 7000. Étrangement, les tous récents Ryzen 9000 n’accordent aucun jeu. AMD estime sans doute que ceux intéressés par ces processeurs n’ont pas besoin de carotte.

En outre, pingre, l’entreprise écarte les Ryzen 5 et la Radeon 7600 de son offre. Pour obtenir des clefs pour les deux jeux susmentionnés, il faut partir a minima sur un Ryzen 7 7700 ou sur une Radeon RX 7600 XT.

CPU desktop GPU desktop AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Radeon RX 7900 XTX AMD Ryzen 9 7950X AMD Radeon RX 7900 XT AMD Ryzen 9 7900X3D AMD Radeon RX 7900 GRE AMD Ryzen 9 7900X AMD Radeon RX 7800 XT AMD Ryzen 9 7900 AMD Radeon RX 7700 XT AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Radeon RX 7600XT AMD Ryzen 7 7700X - AMD Ryzen 7 7700 -

Les ordinateurs portables débloquent aussi le coffre du bundle, mais avec une sélection de produits plus limitée. En outre, il faut un combo CPU + GPU AMD.

CPU laptop GPU laptop AMD Ryzen 9 7940HS + AMD Radeon RX 7700S AMD Ryzen 7 7840HS + AMD Radeon RX 7600S AMD Ryzen 7 7735HS - AMD Ryzen 7 7435HS -

Les neufs partenaires français de l’opération sont Alternate, Infomax, Powerlab, Cybertek, Grosbill, LDLC, Materiel, Top Achat et Rue du commerce. En cas d’achat d’un des produits qualifiés, vous avez jusqu’au 2 novembre pour réclamer votre dû.

Nous avons récemment parlé de Warhammer 40 000 : Space Marine 2 à l’occasion de la divulgation de ses configurations minimales et recommandées. C’est un TPS développé par Saber Interactive. Il paraîtra le 9 septembre prochain. Le jeu de base coûte 60 euros.

Réalisé par Reflector Entertainment Ltd., Unknown 9: Awakening se présente comme un jeu d’action aventure. Le choix d’AMD de choisir ce titre pour son bundle est plus surprenant : en l’état, Unknown 9: Awakening n’a ni date de sortie précise (autre qu’un vague 2024), ni prix. Sans prendre trop de risques, on peut envisager un tarif de 60 euros comme pour la plupart des AAA du moment. Le cas échéant, la valeur du bundle d’AMD s’élèverait à 120 euros ; montant qui tempère le qualificatif de pingre employé un peu plus haut. Précisons que les Ryzen 7 7700 et Radeon RX 7600 XT, les deux composants les moins onéreux, se trouvent à partir de respectivement 330 et 370 euros environ.