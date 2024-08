Microsoft baissera le rideau sur Paint 3D en 2024

Vous vous souvenez de Paint 3D ? Ne craignez pas de répondre non, puisque nous parlons d’un outil méconnu lancé par la firme de Redmond en octobre 2016 (pour Windows 10 à l’époque). Comme elle l'a été pour WordPad, l’année 2024 sera fatale à cette variante 3D de Paint.

Un avorton qui n'a jamais germé

En effet, contrairement à Photos qui a récemment intégré Microsoft Designer ou au Bloc-notes désormais en mesure de traquer les fautes d’orthographe, Microsoft ne souhaite plus maintenir Paint 3D à flot.

Le 10 août dernier, le compte X d’un certain @phantomofearth rapportait le message suivant : « Paint 3D affiche désormais une bannière indiquant qu'il ne recevra plus de mises à jour et ne sera plus disponible dans le Microsoft Store à partir du 4 novembre. »

Paint 3D now has a banner stating that it will no longer receive updates or be available in the Microsoft Store starting on November 4th. pic.twitter.com/ksPg1Irdjo — phantomofearth ???? (@phantomofearth) August 10, 2024

Hier, le 12 août, Microsoft a officialisé cette mise à mort. Dans une page titrée Fonctionnalités dépréciées pour le client Windows, la société explicite sa sentence : « Paint 3D est abandonné et sera retiré du Microsoft Store le 4 novembre 2024. Pour afficher et modifier des images 2D, vous pouvez utiliser Paint ou Photos. Pour visualiser du contenu 3D, vous pouvez utiliser 3D Viewer. Pour plus d'informations, voir Ressources pour les fonctionnalités obsolètes. »

Bref, si vous faisiez partie des quelques irréductibles qui utilisaient toujours cette application, vous n’avez plus que quelques semaines devant vous. À la place, Microsoft vous invite donc à migrer vers Paint ou Photos pour la 2D, et vers 3D Viewer pour la 3D.

De fait, un couperet était déjà tombé en 2021, lorsque la version 21332 de Windows 10 avait retiré Paint 3D des applications propres au système d'exploitation. Quant à Paint, l’application continue bien sûr son petit bonhomme de chemin. En juin, elle a notamment accueilli Cocreator for Paint ; un formidable outil qui permet de générer des tortues grâce à son NPU (sous réserve dans avoir un, cela va de soi).