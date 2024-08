Warhammer 40,000 : Space Marine 2 dévoile ses configs PC

Avec Star Wars Outlaws, c’est probablement l’un des jeux les plus attendus de la rentrée ; nous parlons de Warhammer 40K: Space Marine 2. Focus Entertainment, l’éditeur, vient de renseigner les configurations minimales et recommandées pour y jouer sur PC. Le titre est moins exigeant que les visuels des bandes-annonces ne le faisaient craindre.

Une suite, treize ans plus tard

Tandis que Warhammer 40,000: Space Marine, paru en septembre 2011, est l’œuvre de Relic Entertainment sur une commande de SEGA, treize années plus tard, ce Warhammer 40K: Space Marine 2 a changé de mains : il est développé par Saber Interactive, et édité, comme rapporté ci-dessus, par Focus. Il reste un jeu de tir en vue à la troisième personne qui se déroule dans l’univers de Warhammer 40K.

À l’instar de World War Z, un autre TPS (third person shooter) développé par Saber, Warhammer 40K: Space Marine 2 exploite le moteur propriétaire du studio, le Swarm Engine. Le titre sera disponible le 9 septembre sur PC Windows et consoles current gen (PS5 et Xbox Series).

Ces précisions faites, voici les configurations minimales et recommandées pour s’y adonner sur PC. La première est plutôt conciliante, mais implique du 30 IPS en Low en Full HD. L’éditeur n’a pas renseigné la config pour des définitions supérieures au 1080p, mais pour de l’UHD, il faudra clairement des composants puissants et récents.

Composant Config mini (30 IPS, 1080p / Low) Config recommandée (60 IPS, 1080p / Ultra) Système d’exploitation Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit CPU AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700 GPU AMD Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060 AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 3070 RAM 8 Go 16 Go Stockage 75 Go – SSD « requis » 75 Go – SSD « requis »

À la mi-juillet, une longue vidéo de gameplay avait été mise en ligne avant d’être retirée à la demande du studio. Vous pouvez toutefois découvrir le jeu à travers les nombreuses séquences officielles, comme via ce Gameplay Overview Trailer de quelques minutes.

Vous avez le loisir de précommander Warhammer 40,000: Space Marine 2 sur Steam dès à présent. L’édition standard coûte tout de même 60 euros. Comptez carrément 90 euros pour la Gold Edition, et même 100 euros pour l’Ultra Edition ; deux versions qui donneront accès à du contenu supplémentaire ainsi qu’à un accès anticipé de quatre jours.

Le plus judicieux reste de patienter jusqu'à la publication des tests. Le Metascore du premier opus est de seulement 76. Après, plus d’une décennie plus tard, la qualité de ce dernier ne préfigure certainement pas celle du second.