En mai, fais ce qu'il te plaît - mais fais que les 4060 / 4060 Ti se pointent

Alors que NVIDIA via la voix de l'un de ses directeurs techniques, et après s'être méchamment goinfré grâce à, semble avoir tourné le dos à la crypto devenue moins rentable au profit de choses "plus utiles pour l'humanité" comme chatGPT — qui, après avoir défrayée la chronique, étonne par le nombre de conneries qu'elle génère, mais c'est un autre sujet —, la firme continue le déploiement savamment cadré de sa collection de GPU automne-hiver 2022 - printemps-été 2023. La RTX 4070 étant attendue pour le 13 avril prochain, c'est au tour des GPU du cœur de gamme de faire parler d'eux avec les RTX 4060 Ti et RTX 4060 qui, selon les bruits de couloir devraient arriver courant mai, au moins pour la première. Mieux qu'un long discours, un tableau avec quelques chiffres clé de ce que pourraient être les bêtes :

qui-quoi RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 4070 RTX 4060 Ti RTX 4060 GPU AD103-300 AD104-400 AD104-250 AD106-350 AD107-400 coeurs de CUDA / TMUs / ROPs 9728 / 304 / 112 7680 / 240 / 80 5888 / 184 / 64 4532 / 128 / 48 3072 / 96 / 32 horlogerie base / boost (MHz) 2205 / 2508 2310 / 2610 1920 / 2475 2310 / 2535 2310 / 2535 Sous le capot SP (TFLOPS) 48 40 29 22 19 Bus 256-bit 192-bit 192-bit 128-bit 128-bit Gigots (Go) 16 GDDR6x 12 GDDR6x 12 GDDR6x 8 GDDR6 8 GDDR6 Interface PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 FDP TGP (W) 320 285 200 160 115

S'ils venaient à se confirmer, les chiffres indiquent, à la louche hein, qu'on serait avec une génération de cartes offrant ~30 % de performances en plus face au précédant millésime pour un gain en efficience énergétique dans la mouvance de ce que Lovelace promet. En revanche, via une petite coquille en provenance de Gigabyte, la quantité de VRAM serait quant à elle revue à la baisse avec seulement 8 Go au compteur. Reste à voir le tarif qui sera demandé et s'il faudra cette fois seulement s'endetter sur deux générations pour s'offrir les services — bridés ou non — d'Ada.

Pour clôturer cette brève aux allures un petit brin incertaines, saviez-vous que la tondeuse la plus rapide du monde a été chronométrée à 230 km/h ? Le record, datant d'octobre 2021, a été enregistré en Angleterre par le Livre Guinness des records. Merci CDH pour toute cette culture que tu nous apportes.