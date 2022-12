RTX 40 : voici ce qu'il faudrait en attendre côté mobile

En supposant que NVIDIA respecte sa cadence habituelle, des RTX 40 mobiles - en plus de nouveaux modèles desktop - devraient normalement voir le jour en janvier - plus exactement le 3, si l'on en croit les rumeurs, le même jour où Intel est censé révéler ses Alder Lake-H/HX pour le même segment. Peu d'informations ont filtré jusqu'à présent sur ce qui constituerait la future gamme mobile Ada Lovelace de NVIDIA. S'appuyant sur le fait que la gamme mobile RTX 30 comptait 28 références au lancement (certes, artificiellement), il y a fort a parier qu'il y en aura beaucoup aussi pour les RTX 40, probablement toujours de la même façon, c'est-à-dire en jouant avec le TGP réglable et sur les fréquences en fonction du calibre de la machine.

Par ailleurs, les prix affichés ici en Leu roumain correspondent à 2090 à 2150 € pour une machine avec RTX 4060, 2400 € pour une RTX 4070, 3000 à 3200 € pour une RTX 4080 et 3800 € pour une RTX 4090, ce qui est (malheureusement) assez dans les normes pour de telles machines.

Grâce à des référencements de machines HP Omen à base d'un Core i7-13700HX encore inexistant dégotés par @momomo_us et en supposant que celles-ci fussent listées correctement, l'on apprend qu'il y aurait au moins 4 modèles de base au programme : une RTX 4060 8 Gio, une RTX 4070 8 Gio, une RTX 4080 12 Gio et même une RTX 4090 16 Gio ! Ce serait la première apparition d'une référence de série xx9x sur le segment mobile, même si au fond, on sait bien que ce n'est qu'une appellation qui ne veut vraiment pas dire grand-chose et certainement pas sur ce segment. En effet, depuis Pascal, qui fut la dernière génération de GPU où les variantes mobiles ressemblèrent le plus aux originaux pour desktop, il y a toujours de très grandes disparités entre les caractéristiques des versions desktop et mobile d'une même référence (mais pas tellement avec les prix, « bizarrement »).

Par exemple, le flagship mobile actuel est la RTX 3080 Ti, mais contrairement à la RTX 3080 Ti desktop et son GA102 avec 10240 CUDA cores, elle utilise une puce GA103 et n'a que 7424 CUDA cores. Autrement dit, sauf surprise, attendons nous à ce que cette RTX 4090 mobile (qui aurait aussi pu se nommer RTX 4080 Ti) utilise une puce AD103 avec bien moins que de cores qu'une énorme AD102 ou même qu'une AD103 complète, tandis que le reste sera probablement constitué de diverses implémentations des futures puces AD104, AD106 et AD107, comme d'habitude, quoi. Il est pressenti que le TGP maximum soit de 140 W pour une RTX 4070 et 175 W pour une RTX 4090 mobile. TGP max. et quantité de VRAM seraient donc inchangés pour le futur flagship par rapport à l'existant. Attention les pattes, ça va chauffer ! (Source)