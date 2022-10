La RTX 4090 est là depuis 4 jours, vous avez le test dans nos colonnes si vous l'avez manqué. Bien que très complet, la multiplication des sorties majeures ces dernières semaines nous a obligés à procéder à des arbitrages dans le contenu, ce que l'on pouvait analyser de ce qui prendrait trop de temps. Le scaling PCIe en fait partie, même si la carte carbure en PCIe 4.0 sur 16 lignes, et qu'elle définit un CPU Limited désormais en UHD ! TPU a fait ce test, sur RTX 4090 surtout, et a mis en face une RTX 3090, 3090 Ti, RX 6900 XT et 6950 XT. Il n'y a que la 4090 qui a eu droit à 16 lignes PCIe 1.1, PCIe 2.0, PCIe 3.0 à égalité avec les 8 lignes PCIe 4.0 sur la bande passante offerte, et enfin 16 lignes PCIe 4.0.

Sur les 3 définitions majeures, ça se tient, y compris avec 16 lignes PCIe 1.1, à peine en retrait sur les images par seconde par apport à la version 16 lignes PCIe 4.0. Alors certes, les résultats dans ce dernier mode sont 20 à 25 % supérieurs à ceux en PCIe 1.1, mais ce n'est clairement pas aussi impressionnant que ce à quoi nous aurions pu nous attendre. Le mode 16 lignes PCIe 4.0 n'est que 6 % en gros plus rapide que le mode 16 lignes PCIe 2.0.

Au final, il faut du PCIe 2.0 minimum, et dans cette configuration-là, le CPU sera archi limitant, déjà qu'il l'est avec Alder Lake en UHD !