Qui veut tester l'Unreal Engine 5.1 sur sa machine ?

L'Unreal Engine 5.1 est arrivé, avec plus de stabilité que la version de lancement la 5.0, les performances aussi sont meilleures, Nanite et Lumen sont améliorés, Virtual Shadow Maps est complémentaire de Nanite, vous pouvez retrouver le billet qui vous explique tout tout en vulgarisant, car nous ne sommes pas tous des développeurs.

Mais il y en a dans la nature, et qui sont meilleurs que nombre d'entre nous en toute humilité. De plus l'altruisme dont certains font preuve, que ce soit dans des mods ou des démos, est admirable dans cette époque égoïste où tout est monnayable, même si le studio compte de gros noms parmi ses clients. MAWI United GmbH, et pas GHB qui est tout autre chose, a mis en ligne une démo gratuite basée sur l'UE 5.1. Le fichier se décompresse, et se lance via l'exécutable. Et grande première pour ce genre de démo, il y a un menu, à partir duquel vous allez pouvoir choisir succinctement quelques options. La définition, la qualité de rendu, et le TSR, acronyme de Temporal Super Resolution. Il s'agit d'un upscaling interne au moteur, qui fait la même chose que les autres dans la philosophie : restituer des images 1080p upscalées en 4k qui permet d'afficher une qualité proche de la vraie 4k tout en coûtant moins cher en temps de trame du GPU.

A contrario de Lumen qui aura une solution logicielle interne au moteur, mais qui sera autrement plus efficace accéléré par des unités dédiées du GPU, TSR semble tenir ses promesses. Vous pourrez tester tout cela dans la démo, à condition d'arriver à la télécharger, car elle est stockée sur Google Drive, mais avec des capacités de téléchargement réduites. Il faut donc attendre votre tour, mais ça vaut le coup.

Vous déambulerez dans deux biomes, visuellement identiques, sauf qu'un se situe au printemps, et l'autre en hivers avec la neige qui recouvre tout. Un cap visuel est franchi, et on notera une réduction de ce "flou", ce blur dont souffre l'Unreal Engine 4 et qui lui donne une pâte si particulière. À vos modems, si vous ne voulez pas attendre, vous avez la vidéo ci-dessous. Comme le stipule le développeur, n'attendez pas monts et merveilles si vous n'avez pas de RTX 4090, et même là, tout à fond, ça va trainer des pieds !