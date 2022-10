Par le passé, il était important de calibrer sa carte graphique en fonction de son processeur, ainsi que de sa définition d'écran. Cette alchimie plus compliquée à atteindre qu'il n'y parait change avec la RTX 4090. Pour la première fois, nous avons une carte qui souffre de limitation CPU dès l'UHD, comme nous l'avons observé dans notre test, variable selon les moteurs de jeux, ce n'est pas le cas systématiquement. Cette carte est faite pour de l'UHD a minima, 60 Hz voire bien plus si vous le pouvez. Dans ces conditions, il y a encore quelques semaines, le rôle du CPU était beaucoup moins prépondérant puisque le goulot d'étranglement restait le GPU, fut-il celui de la RTX 3090 Ti ! Mais la RTX 4090 change la donne, aussi on peut se demander s'il serait malgré cela cohérent de placer ce monstre sur un CPU moins huppé qu'un 12900K en gaming.

TPU a pris ce 12900K, ainsi qu'un 5800X. Le tout sur 53 jeux et 3 définitions. Une chose est sûre à la vue des tests. Le 12900K ne laisse aucune chance au 5800X. En 1080p, il lui colle 15.7 % de moyenne, cela varie de 0 à 48 % selon les jeux, rares sont ceux qui sont à l'avantage du 5800X. En1440p, il est 13.8 % plus véloce, avec de grandes disparités également, de 0 à 43 %. Enfin, en UHD, il est 6.5 % plus rapide, c'est variable selon les jeux, et donc les moteurs.

En UHD, cela est moins flagrant, mais pourtant c'est énorme, surtout avec le même matériel. Si vous êtes en UHD, vous pouvez encore utiliser votre 5800X qui ne bridera pas trop la carte, en revanche, pour des définitions inférieures, faut réfléchir. Mais prendre une RTX 4090 pour du 1080p ou un 1440p, c'est donner de la confiture aux cochons, il vaut mieux attendre la RTX 4080 qui sera mieux taillée pour ces définitions, ainsi que les futures déclinaisons... quand il n'y aura plus d'Ampere en vente ! Ne pas oublier non plus que nous ne savons pas comment AMD va réagir, il est possible que RDNA 3 soit encore plus sensible au CPU que ne l'est la RTX 4090.