Intel aurait un programme plutôt chargé pour Q1 2023

Il ne fait presque plus aucun doute que le premier trimestre de 2023 va être riche en annonces et le mois de janvier en particulier (normal, étant celui du CES), et ce autant du côté d'AMD que d'Intel. Chez AMD, ce sont des Ryzen 7000 non-X et des Ryzen 7000X3D qui sont attendus (enfin espéré, étant donné qu'il n'y a encore rien d'officiel), mais aussi de nouvelles puces mobiles. Et chez Intel ? Il y aurait un peu de tout au programme aussi, beaucoup de CPU, mais aussi du chipset. Segment desktop, mobile, HEDT et datacenter doivent a priori tous s'attendre à voir arriver de la nouveauté durant les premiers mois de l'année prochaine. Voici ce qu'il y aurait au menu :

Programme Intel Q1 2023 Quoi Quand Raptor Lake-H/HX (mobile haute performance) Annonce/lancement 03/01/2023 Raptor Lake-P (mobile milieu de gamme) Annonce 03/01/2023 Lancement 29/01/2023 Raptor Lake-U (mobile basse conso) Annonce 03/01/2023 Lancement possible entre janvier et mars Raptor Lake-S non K (desktop, 65 W) Annonce 03/01/2023 Alder Lake-N (desktop, Intel Processor, ex-Pentium & Celeron) Annonce/lancement 03/01/2023 13e génération Core pour OEM et Workstation (vPro) Annonce/mise en vente entre 03/01/2023 et 03/2023 Reste de la 13e génération Core + chipset H770 et B760 Annonce/lancement 03/01/2023 Core i9-13900KS Q1 2023 4e génération Intel Xeon Scalable (data center) aka Sapphire Rapids-SP Présentation 10/01/2023 Lancement le même mois Xeon W-3400 (HEDT) Présentation 02/2023 Lancement 04/2023 Xeon W-2400 (HEDT) Présentation 02/2023 Lancement 03/2023

Oui, ça en fait un bon paquet de choses, tout le monde devrait être servi ! Bien entendu, aucune de ces dates n'est évidemment garantie à 100 %, mais la plupart semblent plausibles. La baston devrait être particulièrement intéressante côté mobile avec en face le futur grand catalogue Ryzen 7000 mobile d'AMD (qui mélangera, on le rappelle, Zen 2, Zen 3 et Zen 4). Côté desktop, n'oublions pas aussi le Core i9-13900KS déjà promis par Intel. On suppute que son lancement sera conditionné à celui du ou des Ryzen 7000X3D chez AMD. Enfin, l'arrivée des chipsets H770 et B760 chez Intel devrait permettre de faire baisser le ticket d'entrée pour une configuration Intel, ce qui ne sera pas de refus par les temps qui courent. C'est aussi début 2023 que devrait finalement débarquer la 4e génération Xeon Scalable de la famille Sapphire Rapids, très longuement retardée et qui va désormais devoir se frotter aux EPYC Genoa, déjà sur le pied de guerre. Bref, on en aura bien des choses plus ou moins excitantes à vous rapporter début 2023, tant mieux ! (Source)