Après les tests faits par TPU, voici une autre approche pour ceux menés par Techspot. Nos confrères ont repris une RTX 4090, la meilleure carte actuellement pour jouer, et qui a surtout une légitimité du fait qu'elle repousse la limite GPU le plus possible, permettant aux CPU de pouvoir s'exprimer au mieux de leur potentiel. La carte est accompagnée de CPU dont le prix max est autour des 400 €. Comptez sur les Intel 12600K (6P + 4E), le 13600K (6P + 8E), les Ryzen 5 7600X et 5600X (6 coeurs et 12 threads) et 5800X3D (8 coeurs et 16 threads avec cache 64 Mo). Chaque CPU a été testé avec deux ou trois combinaisons de RAM, afin de voir si les fréquences et/ou latences avaient un impact sur les performances avec cette carte.

En FHD, 7600X et 13600K, ainsi que le 5800X3D se tiennent, avec un avantage variable selon la RAM utilisée. 5600X et 12600K sont largués, littéralement, et n'exploitent pas la carte à son plein potentiel. En QHD, c'est la même situation qui se répète. On l'observe même en UHD, mais avec des écarts qui s'amenuisent entre le trio de tête et les deux "vieux", le 5600X étant celui qui est le moins apte de tous pour la RTX 4090. Nous savions déjà qu'elle était CPU limité dès l'UHD après notre test de la première carte ADA, on peut donc facilement comprendre que moins le CPU est véloce en FHD, moins il le sera en UHD sur cette génération de GPU. Il faudra voir pour des cartes moins violentes, mais virulentes quand même comme les RTX 4080 et RX 7900 Series.