La RTX 4090 dépote, et elle ne sera pas détrônée de sitôt puisque la concurrence, de son propre aveu, ne vise que sa cadette, la RTX 4080. Elle a le c.l entre deux chaises, d'un côté elle est douée pour ceux qui veulent bosser, donc chère, et de l'autre, elle offre les meilleures performances 3D, donc chère. Pour parvenir à ce niveau, il a fallu un GPU géant, du moins très riche en transistors, une partie étant réservée au cache L2, aux tensor cores, et au RT cores, sans oublier les OFA nécessaires au DLSS 3 Frame Generation. Mais il a également fallu lâcher un peu le TGP à 450 W, comme l'avait fait sa petite soeur la RTX 3090 Ti en son temps.

Lors de nos tests CPU, Raptor Lake et Raphael, nous avions vu que brider l'enveloppe de consommation était bénéfique pour... la consommation, mais pas que. Les températures en fonctionnement étaient meilleures, et les performances ne s'effondraient pas, ce qui nous a amenés à dire que les deux géants faisaient payer cher en conso les quelques pourcents de perf en plus, tout ça pour montrer que le zob était plus gros chez l'un que chez l'autre.

La question se pose avec la RTX 4090. Comment se comporterait-elle si on jouer sur les leviers de la consommation. Via Afterburner, il est possible de jouer d'une part sur la tension directe appliquée au GPU, mais aussi sur l'enveloppe générale de puissance, ce qui limite derechef les fréquences maximales que peut atteindre le GPU. QuasarZone a donc fait ce triple test : il a fait varier l'enveloppe, puis la tension, puis les deux facteurs en même temps. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Sur 5 jeux mis en UHD, et preset maximal, la version la plus bridée de la RTX 4090 a consommé 232 W, avec un undervoltage de 850 mV, et une fréquence max de 2460 MHz. L'impact en matière de performance se situe autour des 8 %, ce qui est plus qu'acceptable.

cliquez pour grossir, l'anti-régime !

Nul doute que beaucoup y songeront, car ils conserveront quand même la carte la plus puissante du marché, tout en réduisant, probablement, les risques de fonte du connecteur si d'aventure ils ne l'avaient pas enfoncé suffisamment. En gros c'est tout bénéf, mais il faut mettre les mains dans le cambouis, et passer des heures à tester la meilleure solution pour vous, car tous les GPU ne réagiront pas de la même manière.