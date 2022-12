Un easter egg sympthique dans Portal with RTX : une RTX 4090 cachée dans le décor !

Avec Portal with RTX, NVIDIA a une fois de plus démontré la puissance des ses cartes en rendant injouable sur les cartes de générations précédentes transformant visuellement un titre vieux de 15 ans via le lancer de bâtons. Si le résultat est spectaculaire (regardez par vous-même ici !) c’est en partie grâce aux chôoolis effets de lumière, mais également de par la refonte graphique complète effectuée sur les modèles 3D, désormais mis au goût du jour de 2022. Du coup, les développeurs ont pu se faire plaisir en revisitant les œufs de paques (ces fameux clins d’œil laissé par les développeurs, en guise de signature ou de friandises aux joueurs initiés), notamment dans les caches laissées ça et là par Doug Rattman.

Jusque là, rien de bien surprenant, mais dans la première de ces antres se tient un objet qui n’était clairement pas là dans la version de 2007 : une RTX 4090. Bien que déjà présente sous la radio de la toute première salle de test, la belle est cette fois-ci accompagnée d’un code QR menant directement à… un menu caché transformant tous les cubes de stockage lestés en RTX 4090 ! Le dies et ses puces mémoires sont sur une des faces, là où deux connecteurs d’alimentations 12WHPWR s’occupent d’une autre face, traversée par le logo RTX. Rajoutez les ventilateurs repris tout droit de FE, et voilà une sympathique autoréférence qui fera sourire plus d’un joueur. D’autres codes QR disséminés çà et là permettent de transformer les cubes en caméras, ou en lentilles transparentes. À quand le produit dérivé grandeur nature de la RTX-cube ?

