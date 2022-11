Que se passe-t-il lorsque le cœur d’un marché subit une augmentation infâme des prix suite à une demande exceptionnelle, mais ne revient pas à la normale une fois cette dernière passée ? Si jamais vous n’avez pas immédiatement répondu le cassage de figure des ventes, alors vous avez probablement une place chez AMD ou NVIDIA ! En effet, ni l’une ni l’autre des firmes ne semble avoir pour intention dans un futur proche de proposer de nouveau des cartes (intéressantes, précisons-le) grand public sur le segment de 200 - 400 €, pourtant connu comme étant le cœur des ventes de domaine. Rajoutez une nouvelle gamme verte ne proposant pas ou peu d’amélioration du ratio performance/prix — ce qui rend la 4080 inintéressante à sa tarification actuelle — ainsi qu’une période pré-nouvelle génération côté rouge, et vous obtenez les pires conditions de vente de cartes.

Selon JPR, la chute est vertigineuse : Q3 2022 voit le nombre de GPU pour PC de bural envoyés diminuer de 33,5 % par rapport au trimestre, un fait inédit depuis la récession de 2009. La casse est un peu plus limitée sur notebooks (merci les nouvelles générations de CPU ?) avec 15,43 % de diminution, le tout dans un marché en basse de 19 % par rapport à l’an dernier, soit 75,5 millions d’unités. Globalement, NVIDIA reste devant les rouges bien que sa part de marché ai diminuée de 1,87 % (-19,7 % des envois), AMD accusant 8,5 % de pertes de ces mêmes parts (-47,6 % des envois !), indubitablement grignotées par Intel qui en mange 10,3 % en augmentant le nombre d’unités envoyées de 4,7 %. Cependant, il est difficile d’y voir un triomphe de la série Arc, puisque ces statistiques ne différencient pas les GPU PCIe des iGPU. Au contraire, le nombre moyen de GPU par machine est lui aussi en baisse, avec 6 points de moins que le trimestre précédent soit 115 %. Autant dire que les ventes se sont plutôt concentrées sur des appareils sans GPU dédié, essentiellement intégrant un CPU bleu vu la progression de sa part de marché.

Côté CPU, les choses ne sont pas vraiment plus roses avec une diminution de 18,6 % du marché par rapport à Q3 2021, et « seulement » 5,7 % de diminution par rapport au trimestre précédent. De quoi imaginer une baisse de prix pour Noël ? La chose est possible, mais les fabricants peuvent aussi laisser la demande revenir et préserver leurs marges au moyen de tarifs toujours tirés vers le haut, comme cela a pu être le cas lors de la cryptogueuele de bois V1 sur Pascal. Au moins, la production est tout à fait capable de suivre la demande pour les fêtes de fin d’année ! (Source : John Peddie Research)