La conférence AMD a eu lieu, et elle n'a pas donné lieu à des certitudes, du fait même de son déroulement. Premièrement, la firme n'a pas spécialement mis en avant les performances, et a surtout insisté sur les features, dont un gros chapitre sur le DP 2.1 et le 8k60. Rien ne prédit que la carte la plus puissante en sera capable. Nous avons eu droit à quelques tests, face à une RX 6950 XT. Alors que par le passé, AMD prenait une carte de la concurrence verte pour faire ses comparaisons, cette fois, c'est loupé. Rien n'empêchait les rouges de prendre de la RTX 3090 Ti par exemple, en attendant la RTX 4080. Selon Franck Azor, qui a présenté le HYPR-RX lors de la conférence, une technologie prévue pour 2023 qui est le pendant rouge de Reflex, comme le FSR 3 devrait l’être pour le DLSS 3 quand ça sera prêt courant 2023, la cible des RX 7900 est la RTX 4080.

[Radeon RX 7900 XTX] is designed to go against 4080 and we don’t have benchmarks numbers on 4080. That’s the primary reason why you didnt see any NVIDIA compares. […] $999 card is not a 4090 competitor, which costs 60% more, this is a 4080 competitor

Tous ceux qui pensaient voir une 7900 XTX taquiner la RTX 4090 en seront quittes. Ce n'est guère étonnant, les deux cartes ne jouent pas du tout dans la même gamme ni le même segment, NVIDIA présentant son flagship comme une carte pour semi-pros capables d'exceller en gaming. C'est sur ce marché que les pourcents de performances en plus se monnayent cher, trop même. On comprend dès lors que le placement tarifaire des rouges soit agressif, encore que l'on parle de cartes qui seront entre 1100 et 1300/1400 €, mais il semblerait que la bonne affaire gaming ait disparu des radars. En effet, les RTX 3080 et RX 6800 XT représentaient un ratio perf/prif très bon pour les joueurs, hélas la pénurie est venue détruire ce segment. Mais on voit que les deux sociétés n'ont pas recommencé ce cas de figure, la faute très certainement incombant aux stocks à liquider, aussi bien en Ampere que RDNA 2.

Au final, la RTX 4080 sera donc la carte à abattre officiellement, NVIDIA affichant des prix plus élevés peut se targuer d'avoir des perfs en ray tracing inatteignables pour les RX 7900, et un écosystème adopté et déjà fonctionnel, Reflex et DLSS 3 étant là, alors qu’HYPR-RX et FSR 3 sont pour l'instant des promesses de campagne. Il n'est d'ailleurs pas impossible que le DLSS 3 ait surpris AMD, qui devrait tenter de porter le FSR 3 à toutes les cartes, avec le challenge immense que ça représente étant donné la puissance de calcul qu'il faut aux vieilles cartes pour injecter des images intermédiaires, sans artefact, à supposer que la méthode retenue pour augmenter les perfs soit celle-là. C'est donc un gros boulot qui attend les rouges, et un aveu à peine dissimulé que le résultat final n'est probablement pas au niveau espéré. Hormis la RTX 4090 hors du coup, les 3 Grâces vont être le théâtre d'une belle foire d'empoigne, espérons que le prix sera la victime de cette bataille sur un segment porteur, mais un peu abattu par des prix de dingo !