On parle souvent de l'architecture big.LITLE d'Alder Lake et Raptor Lake, mais on ne sait pas vraiment l'impact que les uns et les autres ont dans les performances en gaming. Nous avions réalisé un test, lors de l'arrivée de la famille Core de 12e génération, où nous avions fait fonctionner les coeurs E, puis les P, avec et sans Hyper Threading. Vous pouvez retrouver la page du scaling coeurs P / E ici. TPU a fait un test où il utilise puis désactive les coeurs E uniquement, sur son panel connu de 53 jeux qui a servi de base à 3 articles récents. La carte graphique est la RTX 4090, la plus à même de marquer des différences vu sa sensibilité plus poussée à la puissance du CPU.

Sur le 13900K, qui arbore 8 coeurs P et 16 threads avec HT, ainsi que 16 coeurs E, pour un total de 32 threads, les résultats sont globalement sidérants. Les coeurs E n'apportent quasiment rien aux performances. En FHD, le 13900K avec coeurs E ON se voit boosté de 0.9 %, en QHD, ça tombe à 0.4 %, et enfin en UHD, ce sont 0.1 % de plus en moyenne. Si nous avions vu des différences isolément, en gaming chez TPU, c'est une tout autre paire de manches, puisqu'ils ne servent quasiment à rien. C'est variable selon les titres, certains jeux profitent de leur boost à hauteur de 10 %, d'autres scalent négativement en leur présence jusqu'à 11 %. Dommage que notre confrère n'ait pas fait une mesure de consommation ingame avec et sans coeurs E, ce qui aurait eu du sens compte tenu de leur faible apport, mais pas électriquement puisqu'ils fonctionnent à pleine vitesse.