Pendant des mois, beaucoup de personnes ont dû se retrouver sans GPU, car tombé en rade très probablement. Mais les prix pratiqués ne permettaient pas justement de satisfaire ces clients n'ayant pas trop de thunes. Alors à part tourner sur un IGPU, ou un prêt venant d'un ami, il a fallu ronger son frein, et attendre que les prix retombent. La bulle crypto a pris une dégelée de la même violence que celle qu'on a reçue avec les prix exorbitants. Aujourd'hui qu'on recommence à avoir des tarifs au MSRP, et parfois moins, ces personnes-là peuvent donc se reposer la question légitime : que puis-je prendre pour 300/350 € globalement ?

Techspot a testé RX 6600 et RTX 3050 dans 50 jeux, en 1080p qui reste le domaine de prédilection, mais aussi 1440p qui peut, selon les jeux, passer relativement bien. Au final, la RX 6600 est 29 % plus rapide en FHD, avec des cas comme Tiny Tina's Wonderlands où elle est 66 % plus véloce, mais jamais moins rapide que sa concurrente. Cet avantage descend à 23 % en QHD, avec 81 % de mieux pour God of War, mais aussi 16 % de moins pour Metro Exodus ou Doom Eternal. C'est à peu de choses près ce que nous avions observé dans nos tests. Dans nos contrées, la RX 6600 la moins chère est en moyenne 40 à 50 € plus cher que la moins chère des RTX 3050, c'est donc à vous de jauger en fonction de vos moyens et de ce que vous êtes capables d'accepter comme compromis.