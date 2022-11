RTX 4080 boudée ? Plus que possible, probable même !

La RTX 4090 avait un gros prix, mais elle est ce qui se fait de mieux chez NVIDIA en matière de GeForce actuellement. Des performances de premier ordre, autant en gaming qu'en usage productif / créatif, elle se destine aussi bien aux joueurs fortunés qu'aux bosseurs, cette double casquette lui "pardonne" son prix. La RTX 4080, quant à elle, offre des performances excellentes, mais son prix est jugé trop élevé, ce que la presse en général souligne, y compris dans nos colonnes à juste titre. Par rapport à une RTX 3080, le prix est doublé, les performances sont augmentées de moitié, l'environnement et l'écosystème NVIDIA ne suffit pas à justifier ce prix, pas plus que les prix de la VRAM, ou du 4 nm TSMC.

Si vous vous baladez sur la toile, il y a du stock permanent, c'est preuve que ça ne se vend pas trop. Alors que la pénurie touche les RTX 4090, très dures à obtenir, les RTX 4080 prennent la poussière pour les raisons évoquées. Quitte à en prendre une, autant aligner un peu plus et taper la 4090, d'un autre niveau. On pourrait arguer que la RTX 4080 est très jeune, mais il se trouve qu'il se serait vendu 130 000 RTX 4090, et 30 000 RTX 4080. Pourtant, avec un si petit nombre fourni, il ne devrait pas y avoir de stock disponible, alors que sa grande soeur la 4090 s'est bien mieux vendue tout en étant plus chère. Comme nous le soulignions, la cadette offre un ratio perf/prix moins bon que sa grande soeur, ce qui est pourtant la caractéristique principale des flagships.

Qu'est-ce qui pourrait faire changer ça ? Une baisse de prix bien entendu, que l'on peut imaginer immédiate si les RX 7900 XT et XTX offrent un niveau similaire de performances pour 200 à 300 € de moins. Mais une xx80 plus chère qu'une RTX 2080 Ti en son temps, ou qu'une RTX 3080 Ti, ce n'est pas un message positif qui est envoyé, quand bien même la carte serait excellente. (Source)