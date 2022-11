En attendant que le PCI Sig se manifeste courant décembre, NVIDIA et GamerNexus ont mené leur enquête interne. Selon GamerNexus qui a testé plein de câbles, de différente qualité et d'origine (il y a deux constructeurs aux philosophies opposées), pendant un gros mois, il en est arrivé à la conclusion suivante. Si on insère bien ce câble, il ne crame pas, du moins dans son échantillon de test. Notre confrère a testé plein de solutions : brancher une partie ou tous les câbles afin de monter la charge électrique interne, utilisé ceux fournis par les constructeurs d'alimentation. Comme raison probable de cramage, il indique que la première cause est la mauvaise insertion du câble dans le connecteur de la carte graphique, que la cause provienne de l'acheteur qui n'insère pas assez fort, ou du câble qui est amené à vite couder pour l'agencement interne du PC. La seconde est moins visible encore, puisque la présence de débris lors de l'usinage pourrait expliquer ce phénomène. GN assure que les cas restent rares, 0.04 % sur 125 000 cartes vendues. Cette conclusion avait été faite par Corsair et Johnguru, avant qu'il ne retire son texte.

NVIDIA, de son côté, vient de communiquer. Il a recensé une 50aine de cas, a pu récupérer les cartes et les câbles fondus. Selon ses tests et analyses, la faute proviendrait surtout de la mauvaise insertion du câble dans la carte graphique. Pour éviter ce risque, il conseille d'abord de monter le câble dans la carte graphique, avant de monter la carte elle-même sur son slot, et de raccorder enfin le 16 pins au bloc d'alimentation dans un second temps. Il n'a pas terminé ses investigations, mais il regarde que les 12VHPWR sont assez sécurisés pour éviter d'autres gags. En effet, cette histoire lui a rejailli dessus, alors que c'est le PCI Sig qui fixe les règles et détermine le cahier des charges (avec son aide), c'est lui qui a pensé le connecteur définitif. NVIDIA, avec ses Ampere, avait anticipé avec connecteur 12 pins, mais sans les 4 pins du monitoring, on pourrait penser que ce sont elles qui posent de réelles forces d'opposition à une bonne insertion du câble. En tout cas, pas de problème relevé avec cette v1 officieuse.

Pour autant, s'il s'avérait que le souci provenait d'une mauvaise conception du câble, c'est-à-dire qu'il a été mal pensé par le PCI Sig, on imagine que NVIDIA ne va pas assurer ad vitam aeternam les cartes pour lesquelles la panne n'est pas de son chef, puisqu'il est acquis que ce n'est pas la carte qui provoque la fonte. La partie de ping-pong pourrait durer longtemps même si les responsabilités ne sont pas clairement énoncées. Si vous avez une RTX 4090, (pas de cas connus encore sur 4080), vérifiez vos branchements !