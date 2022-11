Les soucis de câbles 12VHPWR qui fondent avec certaines RTX 4090 occupent l'espace médiatique fortement. Les engins fournis par NVIDIA sont incriminés, mais ceux des autres constructeurs à la fabrication et soudure différentes fondent aussi, ce qui montre que le vrai problème provient des recommandations du PCI SIG. Ce dernier s'est vautré, et a ouvert une enquête jusqu'au 6 décembre, avec un changement qui sera décidé au 20 décembre. Car oui, il ne peut y avoir qu'une modification de ce connecteur pour solutionner ce souci, les cartes n'y sont pour rien et obéissent aux recommandations électriques, les constructeurs ne font pas ce qu'ils veulent pour se conformer aux directives européennes et continentales. Et si Mr Corsair avait trouvé la solution.

Il a observé que le défaut qui fait fondre les câbles vient d'une mauvaise congruence entre les broches mâles et femelles une fois l'adaptateur inséré dans le connecteur. Ceci n'est pas nouveau en soi, ce qui l'est serait plutôt la solution qu'il apporte. Il ne faudrait pas insérer ce câble 16 pins entièrement, à ce moment, les contacts sont les meilleurs et la température reste sous contrôle à 53 °C. C'est en le fixant entièrement qu'il a vu la fonte arriver. Ceci laisserait penser que le PCI SIG pourrait trouver comme modification un câble 12VHPWR moins profond, avec une pâte de fixation un peu plus longue qui viendrait cravater l'anti retour. Ce ne sont que des suppositions, mais ça va prendre du temps avant que le PCI SIG rende son verdict.