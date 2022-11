Alors que les déclarations de NVIDIA ne permettent toujours pas de remonter à la cause du problème, notre cher Igor, moteur dans l’investigation concernant l’affaire de fonte des connecteurs de RTX 4090, a bien avancé dans son coin. En effet, notre confrère est allé voir du côté directement des fabricants dudit adaptateur, et est revenu avec deux noms : Astron et NTK, ainsi qu’avec les plans du bousin pour la première des firmes. Sur le papier, rien ne semble anormal : la résistance nominale maximale est de 6 mOhm par broche, pas de quoi déclencher de chauffe sur le papier. Les connexions s’effectuent par une mise en commun des fils provenant des broches 12 V des 4 prises sans assignations particulaires (c’est-à-dire pour les câbles typés GamersNexus, et non le premier d’Igor), et tout ce beau monde est certifié pour 9,2 A par broche : ce qu’il faut pour les 600 W maximum. Rien n’est par contre dit quant à la méthode de raccordement, ce qui permet à l’allemand de râler une fois de plus sur la légalité et le bien-fondé de soudures entre plaque et fils ; bien que les fontes ne semblent pas directement provenir de cette faiblesse.

Pour revenir aux deux fournisseurs, le tableau est en apparence assez simple : les deux firmes sont concurrentes, basées à Taiwan, et spécialisées dans les composants électriques de ce type. En apparences identiques, les deux bousins sont pourtant différenciables en un clin d’œil pour qui sait où regarder. Le profil des pins n’est pas le même, Astron ayant opté pour la double séparation là où NTK n’a qu’une seule encoche dans ses broches. En outre, la languette de chez NTK semble mieux verrouillée, son profit étant légèrement différent. En revanche, le nylon se déforme également légèrement plus rapidement pour ce dernier, bien que cela ne demeure qu’esthétique à ce stade. Selon des sources provenant de partenaires du caméléon, la version NTK serait légèrement meilleure en matière de résistance après multiple branchement-débranchement, bien que les mesures du responsable du département d’ingénierie des verts annoncent également qu’Astron resterait à moins de 1,5 mOhm après 10 cycles. Peu cohérent, vous dites ?

Astron à gauche, NTK à droite

En y regardant de plus près pour ce qui est de la structure interne, les choses deviennent bien plus différenciées : tous deux font usage de mécanismes dits « tulipes » où la parte femelle vient s’écarter pour maintenir la broche, l’implémentation d’Astron étant dans les faits légèrement plus prompts à laisser s’échapper la broche liée.

De là, plusieurs hypothèses sont possibles : un mauvais maintient du câble dû aux restes de moulage du nylon, une insertion de biais entrainant une torsion des connecteurs tulipe, toujours cette histoire de rayon de courbure qui, trop faible, peut mener à un contact hasardeux et une surchauffe. La question d’un souci de design du radiateur des cartes est également levée : si l’adaptateur ne peut pas arriver correctement en butée côté carte, alors le problème ne vient probablement pas du premier cité… Enfin, si des traces de chauffe se présentent sur votre alimentation, c’est que celle-ci est trop faiblarde pour la tâche : il va falloir penser à la changer !

Reste encore que tout cela ne demeure que pure spéculation, et que c’est avant tout à la maison mère NVIDIA de rentre ses conclusions qui — nous l’espérons — ne devraient plus tarder. D’un autre côté, les fontes de RTX 4090 n’atteignent que 26 individus — authentifiées par Reddit — sur pas moins de 100 000 cartes envoyées aux revendeurs au 6 novembre dernier, soit 0,26 pour mille en un mois. Pas de quoi paniquer ? À vous de voir, en attendant, puisque le trottling d’une centaine de watts ne gâche pas (trop) les performances, nous ne saurons que vous conseiller de le mettre en place. Affaire à suivre !