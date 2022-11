Alors que les derniers CPU EPYC n’en peuvent plus de démonter les scores précédents, voilà qu’une sympathique fuite (hé oui, encore !) vient rajouter davantage d’intérêt pour le « grand public » à cette gamme. En effet, de nouveaux bousins n’apparaissant pas dans les bases de données de la maison-mère ont été dégotés par @BenchLeaks, sous le nom de code Storm Peak.

Avec pas moins de 96 cœurs physiques (détectés comme 192 logiques), les deux engineering samples 100-000000884-20_Y et 100-000000884-21_N rejoignent un précédent 100-000000454-20_Y à 64 cœurs flashé précédemment ; et, puisque la gamme professionnelle est désormais officielle, difficile d’imaginer des exemplaires de mise au point de références supplémentaires sur cette gamme. Cela laisse logiquement espérer une renaissance des Threadripper avec une gamme HEDT enfin disponible pour le grand public… Mais cela n’a pas tant de sens que cela au vu de la performance et des prix du haut de gamme actuel, et les annonces des rouges de stopper la gamme à l’exception des modèles estampillés PRO. De ce fait, le Threadripper devraient continuer leur orientation vers le semi-pro, à la manière des Titans en leur temps (et de la RTX 4090 !).

Pour ce qui est du côté hardware, les fuites ne sont guère bavardes : tout juste sait-on la fréquence de base, 2,0 et 2,1 GHz, somme toute logique pour des processeurs de ce calibre… et c’est à peu près tout. Les rumeurs donnant la gamme pour mars 2023 au plus tôt, mieux vaut s’armer de patience avant de craquer ! (Source : VideoCardz)