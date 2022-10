Il se dit depuis un moment que NVIDIA préparait de nouvelles références RTX 30 en cachette, particulièrement pour le milieu de gamme, dont le stock de puces Ampere serait encore conséquent. Justement, voici qu'à peine quelques jours après l'apparition de la RTX 3060 Ti 8 Gio GDDR6X s'est dévoilé tout aussi silencieusement une nouvelle RTX 3060 ! Mais point de GDDR6X pour l'instant comme on pu l'entendre déjà à plusieurs reprises, cette RTX 3060 à la particularité de ne posséder qu'un bus 128-bit et seulement 8 Gio de GDDR6, toujours 15 Gb/s. La puce, elle, est a priori toujours exactement la même, à savoir un GA106 LHR (appellation qui n'a désormais plus aucun sens depuis sa « désactivation » par NVIDIA) avec 28 SM et 3584 CUDA cores, entre autres. Le TDP aussi est inchangé.

En revanche, la nouvelle configuration bus/mémoire fait que cette version de la RTX 3060 ne possédera qu'une bande passante de 240 Gio/s. Nous vous rappelons que la RTX 3060 originale propose 12 Gio de GDDR6 15 Gb/s sur un bus 192-bit pour une bande passante maximale de 360 Gio/s. La nouvelle version ne devrait évidemment pas remplacer la première, mais simplement compléter l'offre en milieu de gamme, potentiellement pour mieux concurrencer des cartes telles que la RX 6600 ou l'Arc 750. Il se curieux de voir ce que donne cette réduction de 33 % de la bande passante disponible, mais il est évident que les performances du GPU en souffriront plus ou moins en fonction du scénario par rapport à la « vraie » RTX 3060.

Étant donné l'absence de communiqué officiel, on ne sait pas si cette carte est amenée à exister partout dans le monde, ou s'il s'agit-là d'une exclusivité régionale, par exemple pour la Chine. Néanmoins, aux moins deux fabricants en ont déjà montré, dont Manli et ASUS. Dans les deux cas, les nouvelles références sont tout simplement des copies physiques de modèles RTX 3060 standards déjà existants. On suppose qu'elles seront vendues moins cher qu'une RTX 3060 première du nom, mais toujours plus cher qu'une simple RTX 3050, qui peine toujours à descendre en dessous des 350 €... Les tests nous diront déjà s'il s'agit ou non d'une bonne affaire.

Une chez Manli.

Deux DUAL chez ASUS, l'une OC, l'autre non.

En tout cas, pas de quoi être surpris de la part de NVIDIA, cette méthode de liquidation - assez regrettable à cause du risque de confusion qu'elle présente - est déjà bien connue et ne manquera pas de rappeler l'aventure de la GTX 1060, dont il en aura circulé pas moins de 7 variantes différentes sur le marché mondial. Bon, il y a encore de la marge avant de battre ce record. Prochainement déjà une troisième variante avec la RTX 3060 GDDR6X ? Accessoirement, tout cela nous dit aussi que nous ne sommes pas prêts de voir des RTX 4050 ou RTX 4060 chez NVIDIA. (Source)