Lorsque vous streamez ou souhaitez enregistrer l’une de vos actions épiques afin de frimer devant un collègue, plusieurs options s’offrent à vous. Si vous êtes fortunés, une carte de capture à la elgato sera un mets de choix. Sinon, il faudra opter soit pour un modèle USB apacher, mais il faudra alors se passer de passthrough, c’est-à-dire de la capacité de visionner l’image directement via une sortie repiquée du signal d’entrée ; mais également d’enregistrer directement son écran de manière logicielle, ce qui a un coût certain en matière de performances.

Sauf que, si vous avez un peu de bouteille en conception de circuit imprimé, alors vous vous rendez compte que les centaines d’euros des cartes de captures PCIe sont peut-être chères payées — certes, le développement du logiciel qui l’accompagne a un tarif, tout comme la finition exemplaire des produits —, en tout cas par rapport à un projet bien « les mains dans le cambouis », qui n’inclut pour une fois pas de Raspberry PI. En effet, notre bidouilleur du jour, Yuzuki, a été construire son propre design, la YuzukiLOHCC (pour Loop Out HDMI Capture Card, comprendre que le bousin fait capture et passthrough). Articulée autour d’un MS2130 de chez MacroSilicon pour la capture — audio et vidéo 4k30 ou 1080p60 pour un passthrough jusqu’en 4k60 —, le bousin s’interface en USB 3,2 Gen 1 à son hôte au moyen d’un connecteur USB Type-C. Quant aux prises vidéo, il s’agit d’HDMI du plus standard. Attention, il faudra par contre flasher un micrologiciel avant de souder la belle : mieux vaudra ne vous y attaquer que si vous vous y connaissez un minimum !

Au niveau du tarif, la nouvelle venue peut vanter son prix plancher d’une dizaine d’euros, hors main-d’œuvre (puisque c’est à vous de vous en occuper). De quoi faire le bonheur des électroniciens vidéastes en direct, en manque de budget ? (Source : HotHardware)

Il est où le gentil-ti Yuzuki ?