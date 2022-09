Quelques jours à peine après les 22.9.1, AMD dégaine ses 22.9.2 bêta. Ils sont importants pour ceux qui ont acquis un Ryzen 7000, car c'est le premier pilote officiel pour la partie graphique intégrée désormais systématiquement, et dans le chiplet des entrées/sorties. Ensuite, Grounded est optimisé. Quant au changelog et surtout les bugs résolus, ce sont exactement les mêmes que dans la version 22.9.1, donc rien de nouveau à se mettre sous la dent, et c'est normal vu le délai extrêmement court séparant ces deux moutures de septembre.