NVIDIA prévoirait de lancer plusieurs GPU Lovelace, dont le fer de lance serait l'AD102. C'est ce GPU qui animerait la RTX 4090, ainsi que la RTX 4090 Ti (ou une TITAN RTX ?). Pour autant, la version complète de l'AD102 arborerait fièrement 18432 cuda cores FP32, là où l'AD102 de la RTX 4090 en aurait "que" 16384. Il est à noter que cet écart laisserait à NVIDIA le loisir de réellement démarquer la RTX 4090 de la version Ti, ce qui n'était pas le cas de la RTX 3090 Ti vis-à-vis de la RTX 3090, bien trop proches, et obligeant les verts à lâcher le TDP pour augmenter les fréquences et créer volontairement une différence de performances, pas assez nette pour le coup.

Revenons-en aux faits. AGF, chasseur de fake news tel qu'il se décrit sur Twitter, a affirmé que AD102 complet enverrait plus de 160 ips en Ultra, UHD, ray tracing et DLSS sur le jeu Control, sans donner plus de détails. Ainsi, on ne sait pas si c'est du DLSS ultra performance ou qualité, le ratio de performances n’étant pas du tout le même entre les deux réglages. De plus, si c'est l'AD102 complet, il se murmurait que le TDP serait d'au moins 600 W avec des rumeurs montant même à 900 W. La RTX 4090 est pressentie pour avoir 450 W. À titre de comparaison, avec des réglages supposés identiques, la RTX 3090 envoie 72 ips, il y aurait donc une grande place pour calibrer ses GPU.

Avec ses nouveaux tensor cores et RT cores, on espère que le caméléon va réellement donner un gros coup de fouet à ses performances sur les jeux à base de RT, sans forcément aller chercher du DLSS. Sauf si le DLSS 3 arrive en même temps, et restitue une image parfaite. Il faut plus de leaks, et mieux documentés, car ça fait "croyez-moi sur parole", et ça, nous ne le pouvons pas ! Après une petite fuite du même calibre sur Time Spy Extreme, les choses semblent quand même en mouvement en coulisses.