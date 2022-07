FinalWire, possesseur du logiciel AIDA64 ex EVEREST, vient de mettre à jour la version en 6.75. Et il faut le dire, elle est riche d'enseignements. Premièrement, Le support de Zen 4 et des cartes mères AM5 est amélioré, plus précis, c'est aussi un signe que les choses approchent. Le refresh RDNA 2 est également de la partie, les RX 6650 XT, 6750 XT et 6950 XT sont entièrement opérationnelles et reconnues.

Plus amusant, les cartes du chinois Zhaoxin avec son Genfly Arise sont aussi reconnues, lisez ce billet pour vous rappeler de quoi il s'agit ! Autre détail, le support du SMTP TLS 1.2 est corrigé, il était inefficace. Dernier item, et pas des moindres, la GTX 1630 est invitée, comme la RTX 4090, la première carte officiellement Lovelace à être intégrée à un logiciel. Là aussi, c'est un signe que le planning de lancement Lovelace inauguré par ce modèle précisément tiendrait vraiment la route !