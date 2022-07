Revoilà les prédictions de maitre Bouliche sur les performances des futures cartes graphiques Lovelace. Globalement, on ne sait pas grand-chose, même la finesse de gravure n'est pas déterminée. Si Hopper, le GPU pro est gravé en 4 nm, Lovelace pourrait très bien taper du 5 nm. C'est également la fête du slip quand on évoque les unités de calcul, on suppose qu'elle en aura 16384 FP32, soit plus de 50 % de plus que la RTX 3090 Ti. Quant aux fréquences, on peut penser qu'elles franchiront un cap afin d'offrir un max de perfs. Bref, c'est l'histoire d'un monstre attendu, dont le TDP serait de 450 W, le même que celui de la RTX 3090 Ti, et autres RTX 3080 Ti/3090/3090 Ti custom à base de 3 prises 8 pins.

Ce jour, ce sont les performances GPU dans le benchmark Time Spy Extreme. Si vous n'avez pas essayé, le suffixe extrême implique de facto une définition UHD. Pour mémoire, et parce que la comparaison a du sens, la RTX 3090 Ti y tape 11400 points, quand la RTX 3090 est à 10440. Sachez que d'après la sphère Twitter, la RTX 4090 déboiterait les 19000 points, ce qui fait respectivement 66 et 82 % de plus que la RTX 3090 Ti et 3090. Évidemment rien n'est acquis ni certifié, mais quand bien même ce score serait faux, on peut s'attendre à ce genre de gains voire plus, surtout si la carte possède 50% de cuda cores de plus et des fréquences nettement supérieures à 2 Ghz, sans compter les éventuels gains d'IPC. Ce n'est pas déconnant non plus !

Même Ada ne sait pas !